DXC als Leader im ISG Provider Lens Quadrant Report 2025 for Mainframes - Services and Solutions eingestuft

ASHBURN, Va., 1. Mai 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Technologie-Dienstleister und Fortune-500-Unternehmen, gab heute bekannt, dass ISG, ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, DXC in seiner jährlichen Provider Lens-Studie for Mainframes – Services and Solutions als Leader anerkannt hat. DXC wurde in allen Kategorien in Europa und den Vereinigten Staaten als Leader ausgezeichnet, insbesondere in den folgenden Bereichen:

Mainframe Optimization Services – DXC bietet umfassende Mainframe-Expertise und Support für die gesamte Mainframe-Infrastruktur, von den Einrichtungen bis hin zum komplexen Anwendungsleistungsmanagement.

Mainframe as a Service – DXC unterstützt die Steigerung von Agilität und Effizienz durch die Migration von Altsystemen in seine Rechenzentren, wodurch Vorabinvestitionen in Hardware entfallen und Wartungskosten reduziert werden.

„DXC Technology kombiniert jahrzehntelange Erfahrung mit KI-gesteuerten Lösungen, um weltweit flexible Teil-Migrationen und skalierbare Mainframe-Optimierungen zu ermöglichen. Mit einem herstellerunabhängigen Ansatz und globalen Bereitstellungskapazitäten bietet DXC Technology skalierbare MFaaS-Lösungen, die hybride Cloud-Systeme integrieren, Kosten optimieren und eine nahtlose Modernisierung unterstützen." Oliver Nickels, ISG Principal Analyst Executive Advisor.

Die Provider Lens-Studie von ISG bewertet Dienstleister und Softwareanbieter, die die Modernisierung von Mainframe-Systemen, Softwareumgebungen und Geschäftsanwendungen unterstützen. In seinem Bericht hob ISG die Stärken von DXC hervor, darunter die Steigerung der Geschäftsergebnisse, die Integration von GenAI-Fähigkeiten zur Beschleunigung der Optimierung und Modernisierung, die Nutzung des robusten Partner-Ökosystems von DXC sowie die umfassende Branchen- und Mainframe-Expertise und die Modernisierung in vollem Umfang.

„Die Anerkennung von DXC durch ISG unterstreicht unsere Führungsrolle bei der Transformation und Modernisierung von Mainframe-Systemen zu agilen, zukunftsfähigen Systemen, die Kunden dabei unterstützen, KI-gestützte Innovationen zu nutzen", erklärte Chris Drumgoole, President, Global Infrastructure Services bei DXC. „Dies spiegelt die Stärke unserer über 1.800 Mainframe-Experten in mehr als 70 Ländern wider und unser Engagement für Investitionen in unser Mainframe Center of Excellence, die Ausbildung neuer Talente und den Ausbau strategischer Partnerschaften. Wir sind stolz darauf, Unternehmen bei der Modernisierung und dem Schutz ihrer geschäftskritischen Infrastruktur zu unterstützen, und sind ISG für die anhaltende Partnerschaft und Anerkennung sehr dankbar."