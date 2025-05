Tesla: Crash oder Rallye? In 30 Tagen fällt die Entscheidung - mit Elon Musk?

Bei Tesla ist nur eins sicher, dass nichts sicher ist. Eigentlich müsste Tesla immer noch der Short-Kandidat Nr.1 sein. Die Absatzzahlen sind rückläufig, der Gewinn ebenfalls und das Ansehen von Elon Musk in den USA ist aufgrund seiner Arbeit für die Trump-Regierung im Keller. Ein Cocktail, der eigentlich fallende Kurse garantieren müsste. Tut er aber nicht, der Kurs erholt sich langsam von seinen Tiefständen und jetzt steht das Robotaxi vor der Tür. Ein Short-Squeeze ist daher durchaus möglich.

Wie sieht der Plan bei Tesla aus?

Mit Blick auf den für Juni in Austin/Texas geplanten Start seines Robotaxi-Dienstes untersuchen Analysten derzeit, welche kurzfristigen Impulse die neue Mobilitäts­offensive von Tesla auf Erträge und Anleger­enthusiasmus haben könnte. Auf der Telefon­konferenz zu den Q1-Zahlen erläuterte Elon Musk, die autonome Flotte solle zunächst mit zehn bis zwanzig Model Y beginnen und bis Ende 2026 auf mehrere Millionen Fahrzeuge anwachsen. Ausgestattet mit der neuesten Full Self-Driving-Software, sollen die Teslas Fahrten auf Abruf ohne menschliches Eingreifen anbieten können.

Zur Vorbereitung auf den Live-Betrieb stellte Tesla in Austin rund 300 Test­fahrer ein, von denen bereits einige in die Fern­steuerung gewechselt sind. Passagiere ordern ein Robotaxi über eine speziell entwickelte Tesla-App, ähnlich den bekannten Ride-Hailing-Diensten, geben ihr Ziel ein und werden dann von einem autonomen Fahrzeug abgeholt. Grundlage ist das kamerabasierte FSD-System, das nach umfangreichen Tests und Iterationen in einer unüberwachten Version alle Fahraufgaben übernehmen soll, wobei das Unternehmen zur Absicherung sowohl Sicherheits­fahrer vor Ort als auch Fern­bediener einsetzt.

Tesla plant, den Service bis Jahresende in weiteren US-Städten auszurollen und privaten Besitzern zu ermöglichen, ihre Fahrzeuge dem Robotaxi-Netzwerk anzuschließen – vergleichbar mit Airbnb-Vermietungen. ARK Invest geht davon aus, dass Teslas Robotaxi-Flotte bis Jahresende rund 100 000 Fahrzeuge umfassen könnte. Ein gelungener Start im Juni könnte nach Einschätzung von ARK-Analyst Akaash TK vielen Investoren als Beleg für Teslas Innovations­stärke dienen. Mit Blick auf die Markt­führung von Waymo dürfte Tesla bei erfolgreicher Roll-out-Geschwindigkeit rasch aufschließen, wenngleich Sicherheits­aspekte in der frühen Phase besonders im Fokus stehen werden.

Ist Musk beim Start der Robotaxis noch Tesla-Chef?

Vor etwa einem Monat, als die Tesla-Aktie angesichts sinkender Kurse und wachsender Anlegerunruhe über Elon Musks Engagement im Weißen Haus erheblich unter Druck geriet, begann der Aufsichtsrat von Tesla nach Angaben des Wall Street Journal (WSJ) damit, externe Personalberatungen einzuschalten. Ziel sei es gewesen, ein formelles Verfahren zur Auswahl eines potenziellen Nachfolgers für den Vorstandsvorsitz auszuarbeiten, berichten mit den Gesprächen vertraute Personen dem WSJ

Wie das WSJ weiter berichtet, soll Hintergrund der Initiative massive Rückgänge bei Umsatz und Gewinn sowie die Tatsache gewesen sein, dass Musk einen Großteil seiner Zeit in Washington verbrachte. Nach dem Bekanntwerden eines Rückgangs des Quartalsgewinns um 71 Prozent im ersten Quartal forderten Vorstandsmitglieder in einem persönlichen Gespräch, Musk solle seine Prioritäten neu ordnen und seine Rückkehr zu Tesla öffentlich bekräftigen. Musk habe dem Treffen zufolge keinen Widerstand geleistet und angekündigt "ab nächstem Monat" deutlich mehr Zeit für Tesla aufzuwenden.

Welche Personalberatung letztlich den Zuschlag erhalten habne könnte und wie weit die Nachfolgeplanung inzwischen fortgeschritten ist, ließ das Wall Street Journal offen. Ebenfalls unklar bleibe, ob Musk – selbst Mitglied des Aufsichtsrats – von den internen Gesprächen in vollem Umfang wusste oder ob sein öffentliches Versprechen, sich wieder stärker auf Tesla zu konzentrieren, die Suche nach einem Nachfolger obsolet machen könnte.

Die Reaktionen auf der Nachrichtenplattform X von Musk zeigen allerdings, dass es aktuell wohl keine Suche nach einem Nachfolger für den Tesla-Chef gibt. Elon Musk gibt auf X nach dem Artikel zum Besten: "WSJ is a discredit to journalism" – "Das WSJ ist einen Schande für den Journalismus".

Auch der Vorstand hat auf den Artikel des WSJ reagiert. "Der CEO von Tesla ist Elon Musk und der Vorstand ist sehr zuversichtlich, dass er den spannenden Wachstumsplan auch weiterhin umsetzen kann", sagte Tesla-Vorsitzende Robyn Denholm in einer auf X veröffentlichten Erklärung.

Mein Tipp: Die Einführung des Robotaxi ist das Zünglein an der Waage für Teslan. Hier muss Elon Musk Wort halten und es Anfang Juni auf den Markt bzw. in den Verkehr bringen. Schafft der Tesla-Chef diesen Schritt, dann dürften die Anleger auch wieder mehr Vertrauen haben.

Zudem hätte Musk eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Tesla tatsächlich mehr ist, als nur ein reiner Autobauer. Diese Tatsache könnte den Kurs wieder deutlich über die Marke von 300 US-Dollar schieben und die Short-Seller dürften kalte Füße bekommen, was dem Tesla-Papier noch mehr Aufwärtsschwung verleihen dürfte.

Daher sollten sich Anleger auf die Lauer legen und bereit sein, wenn der Kurs die 300 US-Dollar wieder knackt. Versemmelt Elon Musk den Start des Robotaxis, dann dürfte ein Einstiegskurs in Richtung 200 US-Dollar die bessere Wahl sein.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

