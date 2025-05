Microsoft und Meta stark nach Zahlen - Führen 'Mag 7' an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Microsoft und Meta haben am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen auf die Quartalszahlen der zwei Technologiewerte reagiert. Die Papiere des Softwarekonzerns schnellten um 9,3 Prozent auf 932 US-Dollar auf den höchsten Stand seit Ende Januar nach oben. Die Titel des Facebook-Konzerns gewannen 5,9 Prozent auf 581 Dollar. Damit standen die beiden Aktien an der Spitze der "Magnificent 7", also der sieben bedeutendsten US-Tech-Unternehmen.

Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste schoben das Geschäft von Microsoft kräftig an. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 13 Prozent. Das übertraf die Erwartungen von Analysten deutlich. Der Gewinn unter dem Strich zog um 18 Prozent an. Die Erlöse im Geschäft mit der Cloud-Plattform Azure stiegen um 33 Prozent, auf Künstliche Intelligenz ging knapp die Hälfte des Anstiegs zurück. Finanzchefin Amy Hood stellte auch für das laufende Quartal ein kräftiges Wachstum der Cloudangebote in Aussicht.