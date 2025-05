MDAX und TecDAX glänzen: Diese Aktien sind heute die großen Gewinner!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,34% und steht aktuell bei 22.587,56 Punkten. Noch stärker zeigt sich der MDAX, der mit einem Plus von 1,04% auf 28.804,43 Punkte klettert. Auch der SDAX kann mit einem Zuwachs von 0,75% auf 15.755,75 Punkte überzeugen. Der TecDAX, der Technologieindex Deutschlands, legt um 0,81% zu und erreicht 3.646,77 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der US-amerikanische Markt ebenfalls in einer positiven Stimmung. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,30% und notiert bei 40.645,17 Punkten. Der S&P 500, ein weiterer bedeutender US-Index, verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,14% und steht bei 5.567,78 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Kursentwicklungen eine überwiegend positive Tendenz an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der MDAX und der TecDAX mit überdurchschnittlichen Zuwächsen hervorstechen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 3.73%.Rheinmetall folgt mit 3.13%, während Vonovia mit 2.81% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Commerzbank fällt um 3.33%, adidas um 4.13% und Zalando hat mit einem Rückgang von 5.22% die schlechteste Performance.Im MDAX sticht AIXTRON mit einem Anstieg von 4.28% hervor, gefolgt von Nemetschek mit 3.65% und Aroundtown, das um 3.31% zulegt.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Evotec verliert 2.42%, Delivery Hero fällt um 3.54% und Wacker Chemie hat mit einem Rückgang von 6.52% die schlechteste Performance.Im SDAX führt Fielmann mit einem beeindruckenden Anstieg von 13.12%, gefolgt von Alzchem Group mit 6.00% und Befesa mit 5.95%.Die Flopwerte im SDAX sind stark im Minus, angeführt von SILTRONIC AG mit einem Rückgang von 8.72%, gefolgt von Nagarro mit 5.16% und LPKF Laser & Electronics, das um 5.10% fällt.Im TecDAX zeigt AIXTRON erneut eine starke Leistung mit 4.28%, während Nemetschek um 3.65% und Elmos Semiconductor um 3.12% zulegen.Die TecDAX-Flopwerte sind ähnlich wie im MDAX, mit Evotec , das um 2.42% fällt, Nagarro mit 5.16% und SILTRONIC AG, das um 8.72% zurückgeht.Im Dow Jones dominiert Microsoft mit einem Anstieg von 9.22%, gefolgt von NVIDIA mit 4.57% und Amazon mit 3.07%.Die Flopwerte im Dow Jones sind moderat, mit Coca-Cola, das um 1.56% fällt, Unitedhealth Group mit -1.67% und Amgen, das um 1.81% zurückgeht.Im S&P 500 sticht Quanta Services mit einem Anstieg von 12.17% hervor, gefolgt von Carrier Global Corporation mit 10.97% und Microsoft mit 9.22%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen stärkere Verluste, angeführt von Broadridge Financial Solutions mit -4.91%, Globe Life mit -5.01% und Ventas, das um 6.24% fällt.