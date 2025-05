Abu Dhabi als Gastgeber für die Verleihung des Pritzker Architecture Prize 2025 ausgewählt

ABU DHABI, VAE, 1. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat bekannt gegeben, dass Abu Dhabi die Pritzker Prize-Verleihung 2025 ausrichten wird, was eine historische Premiere für die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und den Nahen Osten darstellt.

Die Wahl Abu Dhabis als Gastgeberstadt markiert ein neues Kapitel in der kulturellen Entwicklung der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate und stärkt ihre Rolle als Treffpunkt für die weltweit führenden kreativen Denker weiter. Es spiegelt den außergewöhnlichen und wachsenden Beitrag Abu Dhabis zum globalen Architekturdiskurs wider, mit einem Erbe kühner Visionen und kultureller Investitionen, die Erbe, Innovation und Nachhaltigkeit verbinden.

Von der Entwicklung und Restaurierung der Cultural Foundation bis hin zu modernen Ikonen wie dem Louvre Abu Dhabi, entworfen von Jean Nouvel (Pritzker Prize Laureate, 2008), dem in Kürze zu eröffnenden Zayed National Museum von Lord Norman Foster (Pritzker Prize Laureate, 1999) und Guggenheim Abu Dhabi von Frank Gehry (Pritzker Prize Laureate, 1989) hat sich das Emirat zu einem globalen Zentrum für transformative und bedeutungsvolle Architektur entwickelt. Diese wegweisenden Projekte stehen im Einklang mit dem kontinuierlichen Engagement von DCT Abu Dhabi, das reiche kulturelle Erbe des Emirats zu erhalten, zu fördern und zu schützen und gleichzeitig Innovation und Kreativität als Triebkräfte für nachhaltige Entwicklung und globalen Dialog zu fördern.

Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender des Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, sagte: „Wir fühlen uns zutiefst geehrt, dass Abu Dhabi als Gastgeberstadt für den 2025 Pritzker Architecture Prize ausgewählt wurde, was die Anerkennung widerspiegelt, die Abu Dhabi weltweit als Kulturzentrum genießt. Für DCT Abu Dhabi ist es eine Ehre, mit dieser Veranstaltung eine Plattform für den Austausch von Ideen zu bieten, die die Städte von morgen prägen werden. Dies bekräftigt die langfristige Vision von Abu Dhabi, Kreativität, Dialog und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Entwicklung zu stellen, und unseren Glauben an die transformative Kraft der Architektur, um Gemeinschaften zu formen und Leben zu bereichern."