Polaris Renewable Energy gibt die Ergebnisse für das 1. Quartal 2025 bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 1. Mai 2025 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) („Polaris Renewable Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2025 bekannt zu geben. Diese Gewinnmitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens und dem Lagebericht (Management’s Discussion and Analysis) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.PolarisREI.com verfügbar sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Die nachfolgenden Dollarbeträge sind, wenn nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

HIGHLIGHTS 2025

- Die konsolidierte Energieproduktion belief sich im ersten Quartal auf 216.344 MWh, verglichen mit 213.434 MWh im ersten Quartal des Vorjahres. Der leichte Anstieg ist hauptsächlich auf die Produktion des Windparks in Puerto Rico zurückzuführen, der am 3. März 2025 übernommen wurde und im Vergleichsquartal 2024 noch nicht zur konsolidierten Energieproduktion beitrug.

- Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten bis zum 31. März 2025 einen Umsatz aus Energieverkäufen in Höhe von 20,3 Millionen $, vergleichbar mit 20,6 Millionen $ im gleichen Zeitraum 2024.

- Das bereinigte EBITDA belief sich für den Dreimonatszeitraum zum 31. März 2025 auf 15,0 Millionen $, verglichen mit einem bereinigten EBITDA von 15,7 Millionen $ im gleichen Zeitraum 2024.

- Im Januar 2025 hat das Unternehmen vier (4) seiner ausstehenden Kreditfazilitäten zurückgezahlt. Die vorzeitige Rückzahlung war Teil der Bedingungen und des Zwecks der am 3. Dezember 2024 begebenen Green Bonds und Teil der Strategie des Unternehmens zur Schuldenoptimierung, um die Kreditkosten zu senken.

- Der den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Nettoverlust, der durch einmalige Finanzierungsaufwendungen verursacht wurde, belief sich für den am 31. März 2025 endenden Dreimonatszeitraum auf 10.441 $ oder -0,49 $ pro Aktie, unverwässert, verglichen mit einem den Aktionären des Unternehmens zurechenbaren Nettogewinn von 4.346 $ oder 0,21 $ pro Aktie, unverwässert, im Vergleichszeitraum 2024.

- Für den am 31. März 2025 endenden Dreimonatszeitraum erzielte das Unternehmen einen Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 11,8 Millionen $ und schloss mit einer Cash-Position von 91,6 Millionen $ einschließlich gebundener Barmittel ab.

- Am 3. März 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es die Eigenkapitalbeteiligungsvereinbarung („ECCA“) mit Punta Lima Wind Farm LLC („PLWF“ oder das „Projekt“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Santander Bank N.A. („Santander“), abgeschlossen hat. Das Projekt betreibt einen Onshore-Windpark mit einer Nennleistung von 26,0 MW in der Gemeinde Naguabo, Puerto Rico. Für das Projekt besteht ein Stromabnahmevertrag („PPA“) bis 2044 mit einem aktuellen Preis von 149,14 $/MWh. Dieser PPA enthält eine variable Inflationsanpassungsklausel für die ersten 11 Jahre, nach deren Ablauf der Preis auf 129,36 $ pro MWh sinkt und dann wieder jährlich steigt. Die Transaktion wurde über eine Tax-Equity-Struktur abgewickelt, bei der Polaris das Projekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft betreibt und Santander eine Tax-Equity-Beteiligung an dem Projekt behält. Die vereinbarte Kapitalbeteiligung beträgt 20 Millionen $.

BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE

3 Monate zum 31. März 2025 31. März 2024 Energieerzeugung Gesamtenergie (MWh) 216.344 213.434 Finanzdaten Gesamtumsatz $ 20.287 $ 20.632 Den Eigentümern zuzurechnendes Nettoergebnis (Verlust) $ (9.853 ) $ 4.346 Bereinigtes EBITDA $ 15.031 $ 15.741 Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ 11.766 $ 8.687 pro Aktie Den Eigentümern zuzurechnendes Nettoergebnis - bereinigt und verwässert $ (0,47 ) $ 0,21 Bereinigtes EBITDA - unverwässert $ 0,71 $ 0,75 Bilanz Per 31. März 2025 Per 31. Dezember 2024 Barmittel und Barmitteläquivalente gesamt (frei verfügbar und nicht frei verfügbar) $ 91.593 $ 217.882 Gesamtes Umlaufvermögen $ 104.956 $ 228.563 Gesamtvermögen $ 558.214 $ 662.105 Aktuelle und langfristige Verbindlichkeiten $ 219.022 $ 328.349 Gesamtverbindlichkeiten $ 311.823 $ 402.579

In den drei Monaten zum 31. März 2025 entsprach die konsolidierte Stromerzeugung pro Quartal der Produktion im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Der jüngste Erwerb, der Windpark Punta Lima, trug nur einen Monat lang zur konsolidierten Produktion bei. Demgegenüber wurden leichte Rückgänge in der Energieerzeugung in Nicaragua und Panama durch Zuwächse in der Dominikanischen Republik und Ecuador ausgeglichen.

Die Produktion in Nicaragua war im ersten Quartal 2025 gegenüber dem gleichen Quartal 2024 leicht rückläufig. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Binary Unit [binäre Anlage] unter ihrer maximalen Leistung betrieben wurde, während die Produktion der Dampfanlagen gegenüber dem Vorquartal nur um 0,8 % zurückging.

Die konsolidierte Produktion in Peru für das am 31. März 2025 endende Quartal war mit dem gleichen Zeitraum 2024 vergleichbar.

Die Anlage Canoa 1 in der Dominikanischen Republik erzeugte in den drei Monaten bis zum 31. März 2025 11 % mehr Strom als in den drei Monaten bis zum 31. März 2024. Der Anstieg ist in erster Linie auf die verbesserte Produktivität der neu installierten Solarmodule zurückzuführen, wobei ein Teil des Zuwachses durch Einschränkungen zu Beginn des Quartals gemildert wurde.

In Ecuador erzeugte HSJM im ersten Quartal 2025 11.999 MWh, was einem deutlichen Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht. Diese Leistung übertraf auch die Erwartungen des Managements, was in erster Linie auf eine besonders starke Regenzeit zurückzuführen ist.

Die Produktion des Solarparks Vista Hermosa in Panama lag unter dem Wert des ersten Quartals 2024. Diese geringfügige Abweichung war auf kurze Ausfallzeiten während des Quartals zurückzuführen. Insgesamt blieb die Produktion weitgehend auf dem historischen Niveau.

Die Produktion in Punta Lima belief sich seit dem 3. März 2025, dem Datum der Übernahme, auf 3.558 MWh. Die Gesamtproduktion im ersten Quartal 2025 betrug 16.150 MWh.

„Das erste Quartal 2025 war geprägt von der erfolgreichen Übernahme des Windparks Punta Lima in Puerto Rico, der anhaltenden Fokussierung auf operative Exzellenz und der strategischen Umschuldung durch die Rückzahlung von Schulden mit Erlösen aus den Green Bonds. Trotz unterschiedlicher Produktionszahlen in den einzelnen Ländern erzielte unser Portfolio ein starkes konsolidiertes Ergebnis. Darüber hinaus verfolgen wir aktiv sowohl organische als auch anorganische Wachstumschancen – einschließlich potenzieller Investitionen in Batterie-Energiespeicherlösungen –, um das Unternehmen für langfristige Wertschöpfung und eine führende Rolle in der Energiewende zu positionieren“, sagte der Chief Executive Officer von Polaris Renewable Energy, Marc Murnaghan.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (82 MW), vier Wasserkraftwerke (39 MW), drei in Betrieb befindliche Solar (Photovoltaik)-Projekte (35 MW) und ein Onshore Windpark (26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Quelle: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

