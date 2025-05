Gewinne - Zahlen von Microsoft und Meta kommen gut an

Timburg schrieb 30.04.25, 07:31

ich profitiere mal von meinem (eher seltenen) freien Tag und ziehe meine Monatsstatistik wieder mal etwas vor. Wanderungen, Fahrradtouren, Frühjahrsputz und gleich 5 Geburtstage innerhalb von 2-3 Wochen lassen wirklich nicht mehr viel Platz für Börse und WO. Ist aber auch gewollt, da ich derzeit überhaupt nicht aktiv bin und somit nicht so viele interessante Zu- und Abgänge vermelden kann wie z.B. Kollege Werthaltig. ;) Wäre also richtig langweilig, jeden Tag aufzutauchen und zu protokollieren, dass sich nichts getan hat. Wobei, bissle was tut sich sogar in einem trägen Depot. Neben den täglichen Divieingängen hat sich auch der NBIM-II die letzten Wochen schön erholt und notiert - nach einem kurzen Abtaucher - wieder bei ca. +4%. Auch innerhalb des Depots keine gravierenden Veränderungen: Öl und Rohstoffe nach wie vor schwach, genauso wie viele Aristokraten (Pepsi, JNJ, Pfizer & Co) welche nicht so richtig vorankommen. Dafür die Süd+Ost-Nordeuropa-Truppe robust, dazu auch paar deutsche Werte (von Allianz über MüRü bis Freenet+DWS) mit schönem Lauf. Und auch sonst in der Welt gibt es paar Mauerblümchen wie First Pacific, Halyk-Bank, Bank of Georgia, Millicom usw. welche sich von den letztlichen Kapriolen völlig unbeeindruckt zeigen. Alles in allem ein stressfreies Depot und gepaart mit einer DR von >7% für mich ausreichend, um entspannt dem Treiben zuzuschauen. Wie schon erwähnt spare ich zwar monatlich einen netten Betrag aufs Festgeld, werde das aber nur einsetzen wenn meine Einnahmen dieses Jahr ordentlich zurückgehen sollten (Dollarkurs, Kürzungen usw.). Aber diese Entwicklung verfolgen wir erstmal gemeinsam hier. Schön zu sehen dass noch paar Leute bei diesem Contest weiterhin mitmachen - willkommen @ & Co.



So, jetzt aber die Zahlen. Mit 1078€ bin ich im April knapp über Vorjahr, auf Sicht von den ersten 4 Monaten mit 4113€ aber noch locker 21% über Vorjahr. Wichtig ist mir, einen kleinen Vorsprung über die Ziellinie zu retten. Der Mai wird sehr schwierig, da ich aus letztem Jahr 2400€ als Messlatte hab und seitdem paar größeren Brocken (Mercedes, BMW usw.) wegen Kürzungen+Teilverkäufen aufzuholen sind. Mal schaun.



Jan 1336,45€

Feb 798,10€

Mär 901,23€

Apr 1078,00€

Gesamt: 4113,78€



Und nun die bekannte Reise um den Globus. Auch wenn ich es mit dem Flaggensammeln nicht mehr so übertreibe (und einige soagr im Frühjahr über Board geworden hab), so bleiben noch genügend bunte Punkte in meiner Bilanz:



US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png SPG, Pepsi, Gladstone Commercial, Gladstone Investment, Ares, FS KKR, Iron Mountain, AGNC, PSEC, Cisco

GR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gr.png Jumbo

DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png Mutares-Anleihe

FO Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/fo.png Foroya-Bank

BB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/bb.png Barbados-Bond

NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png Unilever

DK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/dk.png Novo Nordisk

EE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ee.png Tallinna Kaubamaja

BR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png Banco do Brasil

SE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/se.png Swedbank

FI Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/fi.png UPM

NZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Spark New Zealand

TW Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/tw.png Taiwan Semiconductor

TZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/tz.png Orka Energy

CO Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/co.png Bancolombia, Ecopetrol

LU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/lu.png Millicom

PH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ph.png PLDT

AU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Rio Tinto

UY Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/uy.png Uruguay-Bond

AT Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/at.png Österr. Post

IT Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/it.png Prysmian

CH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ch.png Nestle

KR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/kr.png KB Financial



OK, dann haken wir den April mal ab und warten auf den goldenen Mai. :lick: Werde natürlich nicht in das altbekannte Lied "sell in may" mit einstimmen, sondern auch weiter alles wie gewohnt laufen lassen. Bin einfach gespannt - und kann es mir sowohl mental als auch finanziell leisten :cool: - wie sich eine b&h-Strategie entwickelt. Lese ja links und rechts permanent, dass man nur durch 24h-Hypertrading etwas erreicht. Nun, der Preis wäre mir definitiv zu hoch: ständig an der Glotze zu sitzen und das Leben da draussen zu verpassen.....................muss aber jeder für sich entscheiden.



Schönen Tag und morgen einen sonnigen Feiertag

Timburg