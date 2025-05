Ölpreise bauen Gewinne aus - US-Sanktionen gegen Käufer iranischen Öls

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im Verlauf ihre Gewinne ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 62,08 US-Dollar. Das waren 1,03 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni stieg um 1,10 Dollar auf 59,19 Dollar.

US-Präsident Donald Trump will alle Käufer iranischen Öls ab sofort mit Sanktionen belegen. Irans Öl-Kunden, seien es Personen oder Länder, dürften keine Geschäfte mit den USA mehr machen, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit./he/edh