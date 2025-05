Amazon enttäuscht Anleger mit Gewinnausblick

So verlief das zurückliegende Geschäftsquartal beim Handelsriesen Amazon.Amazon hat seine Bücher für das erste Geschäftsquartal 2025 geöffnet. Im vergangenen Vierteljahr übertraf der weltgrößte Online-Händler mit seinen Eckdaten die Erwartungen der Analysten. Nach einem EPS von 1,00 US-Dollar im Vorjahresquartal konnte Amazon einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,59 verbuchen. Analysten hatten im Schnitt mit 1,37 US-Dollar gerechnet. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 17,13 Milliarden Dollar nach 10,43 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.Daneben konnte der Konzern im vergangenen Quartal 155,7 Milliarden US-Dollar umsetzen, während sich die Analystenerwartungen auf 155,13 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Damit lief es für Amazon zuletzt besser als im ersten Quartal des Vorjahres, als der Umsatz noch 143,31 Milliarden US-Dollar betragen hatte.Die Erlöse der Cloud-Sparte AWS, die vom KI-Boom profitiert, stiegen um 17 Prozent auf 29,3 Milliarden Dollar. Analysten waren von einem höheren Plus von 17,6 Prozent ausgegangen.Ausblick enttäuscht>>>>>> https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/amazon-aktie-denn… Amazon stellte für das zweite Quartal einen operativen Gewinn zwischen 13 und 17,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit einer Prognose von 17,6 Milliarden Dollar gerechnet.