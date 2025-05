Doceree begrüßt Karima Sharif als leitende Vizepräsidentin für strategische Kunden, um globale Kundenpartnerschaften zu stärken

LONDON, 1. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Doceree, das weltweit erste globale Netzwerk von ärztlichen Plattformen für programmatisches Messaging, gibt die Ernennung von Karima Sharif als leitende Vizepräsidentin für strategische Kunden diesen April bekannt. Karima verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Medien und Marketing im Gesundheitswesen und kommt zu Doceree, um die strategischen Partnerschaften zu stärken und skalierbare Lösungen für Pharmamarken und andere Partner in den globalen Märkten zu liefern.

Karima ist eine Powerfrau im Gesundheitsmarketing und als „Fresh Princess of Media" bekannt. Mit ihrer beispiellosen Erfahrung in den Bereichen Omnichannel-Strategie, multikulturelles und inklusives Marketing, Kunden- und Datensegmentierung sowie Full-Funnel-Medienumsetzung für DTC- und HCP-Zielgruppen hat sie die Marketingstrategien von über 100 Marken aus den Bereichen Pharmazeutika und Medizinprodukte in verschiedenen therapeutischen Kategorien mitgestaltet. Ihre Karriere kennzeichnet sich durch den Einfluss, den sie bei Agenturen wie CMI/WPP, Publicis und IPG MediaBrands hatte, wo sie bezahlte Medienbudgets in Höhe von mehreren Millionen Dollar verwaltete. Bei Doceree wird Karima ihre Erfahrung nutzen, um Wachstum, Innovation und Wertschöpfung für die strategischen Kunden des Unternehmens voranzutreiben.

Karima Sharif, leitende Vizepräsidentin für strategische Kunden, Doceree, kommentierte ihre neue Rolle mit den Worten: „Ich freue mich sehr, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt zu Doceree zu stoßen. Das Unternehmen führt den Wandel im Gesundheitswesen an, indem es die Art und Weise, wie Pharmavermarkter mit HCPs in Kontakt treten, durch datengesteuerte, plattformorientierte Strategien neu definiert. Ich freue mich darauf, einen Beitrag zu dieser unglaublichen Mission zu leisten und gemeinsam mit einem Team, das die Zukunft des Marketings im Gesundheitswesen gestaltet, etwas zu bewirken."

Karima hat sich durch den Aufbau und die Pflege bedeutender Partnerschaften, die Leitung leistungsstarker Teams und ihr Engagement für Vielfalt und Inklusion in der Branche einen Namen gemacht. Dafür wurde sie unter anderem als „Rising Leader in Healthcare 2022" von In Vivo und mit dem „Agency Vanguard Award 2022" von DTC Perspectives ausgezeichnet.

„Wir bei Doceree haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Gespräche zwischen Ärzten und Patienten zu verbessern, indem wir die Art und Weise, wie Pharmamarken in der digitalen Welt mit Fachleuten des Gesundheitswesens in Kontakt treten, verbessern", sagt Kamya Elawadhi, Leiter für Kundenbetreuung, Doceree. „Karimas fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Medienstrategie, inklusive Kommunikation und Full-Funnel-Umsetzung werden entscheidend dazu beitragen, bessere Ergebnisse für unsere Partner zu erzielen und das gesamte Ökosystem für die Einbindung von Gesundheitsfachkräften zu verbessern."

Karima ist eine anerkannte Branchenführerin, deren Beiträge in Adweek, MM+M und anderen Publikationen veröffentlicht wurden. Dort hat sie wichtige Diskussionen über Innovationen im Gesundheitsmarketing und die Notwendigkeit inklusiver, gerechter Kampagnen, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, angestoßen. Als Mitbegründerin der Women of Color Affinity Group und ehemalige Vorstandsvorsitzende der Healthcare Businesswomen's Association (HBA) für Nordamerika und seit kurzem auch von Sherunsit.org, wo sie als Mentorin für aufstrebende weibliche Führungskräfte tätig ist, engagiert sie sich auch in der Interessenvertretung.

Informationen zu Doceree:

Doceree ist führend bei der Gestaltung von Gesprächen zwischen Ärzten und Patienten durch eine patentierte, reaktionsschnelle Technologie. Das Unternehmen befasst sich mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Gesundheitswesen und in der Biowissenschaft bei der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Patienten, insbesondere wenn digitale und technologische Fortschritte eine entscheidende Rolle spielen. Wir setzen unsere patentierte Technologie ein, um sicherzustellen, dass Gespräche und Interaktionen zwischen Ärzten und Patienten aussagekräftiger, umfassender und ergebnisorientierter sind.

Weitere Informationen: www.doceree.com.

