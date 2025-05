Amazon liefert ab: Zahlen besser als erwartet, Kurs im Aufwind!

Amazon hat mit seinen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Aktie des Tech- und Handelsriesen notiert aktuell bei Tradegate 3 Prozent im Plus bei 190,2 US-Dollar (Stand: Freitag, 7:45 Uhr MEZ).

Im ersten Quartal konnte Amazon einen Umsatz von 155,7 Milliarden US-Dollar erzielen – ein Plus von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Schnitt mit 155,13 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 1,37 US-Dollar deutlich. Das operative Ergebnis lag bei 18,4 Milliarden US-Dollar (erwartet: 17,51 Milliarden), die operative Marge verbesserte sich von 10,7 auf 11,8 Prozent.

Cloud-Sparte wächst, bleibt aber unter Erwartungen

Amazon Web Services (AWS), eine der wichtigsten Ertragsquellen des Konzerns, verzeichnete ein Umsatzwachstum von 17 Prozent auf 29,3 Milliarden US-Dollar. Damit blieb das Segment leicht unter den Erwartungen von 29,36 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis von AWS lag mit 11,5 Milliarden US-Dollar jedoch deutlich über den Prognosen und erreichte eine Marge von 39,5 Prozent.

Kernsegmente mit solider Entwicklung

Die Online-Stores setzten 57,41 Milliarden US-Dollar um, ein Anstieg von 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die physischen Läden legten um 6,4 Prozent auf 5,53 Milliarden US-Dollar zu. Drittanbieter-Services wuchsen um 5,5 Prozent auf 36,51 Milliarden US-Dollar, verfehlten jedoch knapp die Erwartungen (36,8 Milliarden). Der internationale Handel stieg um 4,9 Prozent auf 33,51 Milliarden US-Dollar.

Auch die Abonnementdienste entwickelten sich positiv und erzielten mit 11,7 Milliarden US-Dollar ein Wachstum von 9,3 Prozent. Fulfillment-Kosten stiegen um zehn Prozent auf 24,59 Milliarden US-Dollar – ein Hinweis auf höhere logistische Aufwendungen.

Milder Ausblick

Für das zweite Quartal 2025 prognostiziert Amazon einen Umsatz zwischen 159 und 164 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt laut LSEG-Daten bei 160,91 Milliarden US-Dollar. Der Ausblick auf das operative Ergebnis sorgt jedoch für Stirnrunzeln. Mit einer Spanne von 13,0 bis 17,5 Milliarden US-Dollar bleibt Amazon selbst am oberen Ende unter der durchschnittlichen Analystenerwartung von 17,6 Milliarden US-Dollar.

Insbesondere die Marge im Nordamerikageschäft enttäuschte mit 6,3 Prozent gegenüber erwarteten 6,65 Prozent.

Analysten zeigen sich gespalten

Während UBS das Kursziel für Amazon von 272 auf 253 US-Dollar senkte, bekräftigte man dennoch die Kaufempfehlung. Auch Stifel bleibt bei "Kaufen" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar. Laut Daten von InvestingPro wird Amazon als leicht unterbewertet eingestuft und die Analystenziele für die Aktie bewegen sich derzeit zwischen 195 und 287 US-Dollar.

Investitionen und geopolitische Herausforderungen

Neben den Quartalszahlen kündigte Amazon eine 4-Milliarden-Dollar-Investition in den Ausbau seines Liefernetzwerks im ländlichen Raum der USA an. Ziel ist es, die Liefergeschwindigkeit zu erhöhen und die Produktauswahl für Kunden in kleineren Städten zu erweitern. Über 200 neue Lieferstationen und mehr als 100.000 neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

Zudem führte Amazon Gespräche mit Präsident Donald Trump über mögliche Auswirkungen neuer Zollmaßnahmen. Das Unternehmen bestreitet, dass solche Maßnahmen aktuell Auswirkungen auf die Preisgestaltung hätten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

