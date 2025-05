DAX im Höhenflug – Nur noch drei Prozent zum Allzeithoch

Die Stimmung für deutsche Aktien hat sich in den vergangenen Monaten deutlich aufgehellt. Die Anleger hoffen, dass die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung für die deutsche Wirtschaft erfolgreicher verlaufen als die ersten 100 Tage für die US-Wirtschaft unter einem Präsidenten Donald Trump. Vor allem internationale Investoren zeigen vermehrt Interesse an deutschen Unternehmen, nicht zuletzt aufgrund der angekündigten umfangreichen Investitionen in Energie, Infrastruktur und Verteidigung.

Während Meta und Microsoft die Börsen mit starken Quartalszahlen beflügelten, enttäuschten Apple und Amazon. Bei Apple wirkten sich ungünstige Wechselkurseffekte und eine Abschwächung im China-Geschäft belastend aus, der Ausblick auf das laufende Quartal trübte die Stimmung zusätzlich. Allein Trumps bereits aktive Zölle werden im zweiten Quartal Mehrausgaben von rund 900 Millionen US-Dollar verursachen. Die bislang so verlässliche Margenentwicklung gerät ins Wanken und lässt den Aktienkurs fallen. Amazon kämpft mit denselben Wechselkursschwächen und Zoll-Unsicherheiten, die auch Apple zu schaffen machen, ergänzt durch ein vorsichtigeres Konsumklima. Während das operative Geschäft im ersten Quartal solide verlief, drückten Sondereffekte, Währungsdruck und ein zurückhaltender Ausblick die Aktie im nachbörslichen Handel ins Minus.