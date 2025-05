BASF: Solche Zahlen will niemand sehen!

Mit einem Umsatz von 17,4 Milliarden Euro verfehlte das Unternehmen die Analystenschätzungen in Höhe von 17,6 Milliarden Euro und verzeichnete damit einen Rückgang von 0,9 Prozent. Auch das EBITDA-Ergebnis lag unter den Prognosen. Statt 2,65 Milliarden Euro erwirtschaftete BASF ein um 25 Millionen Euro niedrigeres EBITDA-Ergebnis.

Die Serie an verfehlten Erwartungen setzt sich beim operativen Ertrag fort. Experten hatten beim EBIT auf 1,43 Milliarden Euro getippt, die Ludwigshafener konnten aber nur knapp 1,2 Milliarden Euro profitieren. Damit hält die Ertragsschwäche des Konzerns an. Der Nettogewinn fiel gegenüber dem Vorjahresergebnis mit 808 Millionen Euro um über 40 Prozent. Auch der Cashflow fiel unter dem Stand vor einem Jahr aus. Damit halten die Mittelabflüssen an.

Prognose bestätigt, nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Immerhin: Trotz des schwachen Jahresauftakts bekräftigte der Chemie-Riese seine Prognose für das Gesamtjahr. Angestrebt wird ein EBITDA in Höhe von 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro, der freie Cashflow soll bei 400 bis 800 Millionen Euro liegen. Die Erwartungen der Experten lagen jeweils am oberen Ende der von BASF präsentierten Prognosespannen.

Mit Blick auf die US-Handelspolitik sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt und hat in seiner Pressemitteilung darauf verwiesen, dass 80 Prozent der in den USA verkauften Chemikalien aus der Produktion vor Ort stammen würden. Ein Anteil, der auch im Asien-Pazifik-Raum sowie in Südamerika erreicht wird, während die Heimproduktionsquote in Europa bei über 90 Prozent liege.

Dividendenvorschlag von 2,25 Euro je Aktie

Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten quer durch alle Sparten und Regionen sowie der rückläufigen Margen will das Unternehmen an der Zahlung einer Dividende festhalten. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wollen Vorstand und Aufsichtsrat einen Vorschlag von 2,25 Euro je Aktie machen. Das entspricht einer Dividendenrendite von rund 5 Prozent.

Ex-Tag ist bereits der kommende Montag, die Auszahlung soll vorbehaltlich der Zustimmung der am Freitag stattfindenden Hauptversammlung am Mittwoch nächster Woche stattfinden. Ab 2027 strebt BASF nach eigener Aussage an, wieder Aktienrückkäufe durchzuführen.

Aktie noch auf Richtungssuche, bislang mit Underperformance

Im frühen Handel wissen Anlegerinnen und Anleger nicht so richtig, was sie mit dem durchwachsenen Zahlenwerk anfangen soll. Das Papier notiert gegenüber dem Mittwoch kaum verändert. Während die verfehlten Erwartungen einen Abschlag rechtfertigen würden, bieten die Berichte über eine Annäherung der USA und China im Handelsstreit Raum für Zuversicht.

Gegenüber dem Jahreswechsel haben die Anteile rund 5 Prozent an Wert gewonnen. Damit liegen sie allerdings deutlich hinter dem deutschen Leitindex DAX zurück, der sich im selben Zeitraum um 13 Prozent steigern konnte. Die bei rund 45,20 Euro verlaufende 200-Tage-Linie stellt derzeit eine nicht zu unterschätzende Hürde für die Aktie dar.

Fazit: Aktie kein Kauf, Bewertung nicht attraktiv

Der Ludwigshafener Chemieriese kann sich in einem schwierigen Umfeld zwar behaupten, muss aufgrund niedrigerer Margen aber mit geringeren Erträgen operieren. Das sorgt, wie der negative Cashflow zeigt, für anhaltende Mittelabflüsse, die angesichts von Finanzreserven in Höhe von 3,7 Milliarden Euro bewältigbar sind. Auch eine Dividende soll erneut ausgeschüttet werden.

Ein Kauf der Aktie drängt sich derzeit jedoch nicht auf. Einerseits ist das Kurspotenzial durch die 200-Tage-Linie limitiert, andererseits ist die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,9 für dieses und mit 13,5 für nächstes Jahr nicht wirklich attraktiv. Bei Mitwerber LyondellBasell gibt es ein ähnliches Geschäftsmodell zum 15-fachen der in diesem Jahr erwarteten Gewinne und eine mit 9,2 Prozent deutlich höhere Dividendenrendite.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 44,79EUR auf Tradegate (02. Mai 2025, 08:52 Uhr) gehandelt.

