Apple kann nicht überzeugen, Kurs sackt ab

Der iPhone-Konzern erwartet im laufenden Quartal zusätzliche Kosten in Höhe von rund 900 Millionen US-Dollar infolge der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle. Besonders betroffen ist Apples stark China-zentrierte Lieferkette.

Apple hat im zweiten Geschäftsquartal solide Geschäftszahlen vorgelegt, doch geopolitische Unsicherheiten, ein schwächelndes China-Geschäft und hohe Strafzölle überschatten die Ergebnisse. Die Aktie des Tech-Giganten verlor am Donnerstag nachbörslich über 4 Prozent, nachdem CEO Tim Cook vor einem gewaltigen Kostenschub durch neue US-Zölle warnte und keine Prognose für die Zeit danach abgab.

Um die Auswirkungen zu minimieren, verlagert das Unternehmen die Fertigung seiner US-Produkte zunehmend nach Indien und Vietnam. Laut Cook sollen im laufenden Quartal die meisten iPhones für den US-Markt aus Indien stammen, während iPads, Macs und Apple Watches aus Vietnam kommen. Für Geräte außerhalb der USA bleibt China aber weiterhin Hauptproduktionsland.

Zwar übertraf Apple mit einem Quartalsumsatz von 95,4 Milliarden US-Dollar (Erwartung: 94,2 Mrd.) und einem Gewinn je Aktie von 1,65 US-Dollar (Erwartung: 1,62) die Markterwartungen, doch das China-Geschäft enttäuschte: Die Erlöse dort sanken auf 16 Milliarden US-Dollar – rund 800 Millionen weniger als prognostiziert. Analysten sehen in der Schwäche einen anhaltenden Trend: Apple verliert Marktanteile an lokale Hersteller wie Huawei oder Xiaomi, und seine KI-Dienste sind in China bisher nicht verfügbar.

Der Ausblick bleibt vorsichtig: Für das laufende Quartal stellt Apple ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht – weniger als von Analysten erhofft. Die Bruttomarge soll mit 45,5 bis 46,5 Prozent ebenfalls unter den Erwartungen von 46,6 Prozent liegen. Eine Prognose für das margenstarke Services-Geschäft oder die Entwicklung über das laufende Quartal hinaus gibt es nicht. Cook betonte lediglich, dass man weiterhin "langfristig und überlegt" investieren werde.

Als Signal an die Anleger kündigte Apple dennoch an, seine Dividende um 4 Prozent auf 26 Cent je Aktie zu erhöhen und das Aktienrückkaufprogramm um 100 Milliarden US-Dollar aufzustocken. Beobachter werten das als Zeichen wachsender Vorsicht.

"Wir hatten mit mehr Rückkäufen gerechnet. Wie wir das Unternehmen kennen, deutet dies darauf hin, dass Tim Cook Bargeld für schwierige Zeiten hortet", sagte Thomas Monteiro, Senior Analyst bei Investing.com.

Apple kämpft zudem mit Verzögerungen bei seiner KI-Offensive. Die Einführung einer neuen Siri-Version auf Basis generativer KI wurde verschoben. Auch drohende regulatorische Eingriffe in den USA und Europa – etwa beim App Store – belasten das Geschäft mit digitalen Diensten.

Trotz Rekordumsätzen mit iPhones (46,8 Milliarden US-Dollar), Macs (7,95 Milliarden US-Dollar) und iPads (6,4 Milliarden US-Dollar) bleiben Investoren skeptisch. Seit Jahresbeginn hat die Apple-Aktie bereits mehr als 12 Prozent eingebüßt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion