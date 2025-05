Dividendenaktie McDonald's: Das ist einfach nur enttäuschend!

Diese Outperformance ist angesichts der Geschäftsentwicklung des Burgerbraters in den vergangenen Quartalen überraschend, denn das Unternehmen kämpft mit rückläufigen Erlösen. Vor allem die flächenbereinigten Umsätze sind wiederholt schwach ausgefallen – die vergangenen drei Monate bildeten keine Ausnahme, sodass die McDonald's-Zahlen erneut enttäuschend ausfielen.

Der Schwäche des US-Aktienmarktes konnte die McDonald's-Aktie bislang trotzen. Vor den am Donnerstagmittag vorgelegten Quartalszahlen konnte sie seit dem Jahreswechsel rund 10 Prozent an Wert gewinnen, während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 im gleichen Zeitraum 4 Prozent nachgegeben hat.

Niedrige Erwartungen sogar noch verfehlt

Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse um 3,4 Prozent auf 5,96 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen um 170 Millionen US-Dollar verfehlt. Anstatt eines Zuwachses von 0,5 Prozent fielen die flächenbereinigten Umsätze um ein Prozent. Vor allem der US-amerikanische Heimatmarkt enttäuschte. Hier lag der Rückgang sogar bei -3,6 Prozent. Das ist der schlechteste Wert seit der Corona-Pandemie.

Dabei hat es Restaurants, die McDonald's selbst betreibt, mit einem Umsatzrückgang von 9,5 Prozent auf 2,13 Milliarden US-Dollar besonders hart getroffen, wie die Erlöse der Franchise-Nehmer "nur" um 1,7 Prozent zurückgegangen sind.

Ertragslage entwickelt sich rückläufig

Entsprechend der schwachen Umsatzentwicklung enttäuschte das Unternehmen auch beim Gewinn. Der landete pro Aktie bereinigt bei 2,60 US-Dollar und damit um 9 Cent unter den Erwartungen. Im Jahr zuvor hatte McDonald's noch 2,70 US-Dollar je Anteilsschein erwirtschaftet.

Insgesamt belief sich der nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) erhobene Nettoertrag auf 1,87 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 1,93 Milliarden US-Dollar bedeutet.

Schwacher US-Dollar sorgt für Rückenwind

Um Kundinnen und Kunden nach den Preiserhöhungen der vergangenen Jahre wieder zurückzugewinnen, will das Unternehmen seine Rabatt-Plattform McValue ausbauen, und weitere Menü-Optionen und Angebote schaffen. Das wiederum dürfte sich aber nachteilig auf die Konzernmargen auswirken.

Seine bisherigen Jahresziele hat McDonald's bekräftigt. Das Management wies in der Pressekonferenz darauf hin, dass der schwache US-Dollar dabei sogar für Rückenwind sorgen könnte. Der Effekt wird auf bis zu 0,05 US-Dollar pro Aktie geschätzt, nachdem das Unternehmen bislang von Gegenwind und einem Währungseffekt von -0,20 bis 0,30 US-Dollar ausgegangen war.

Was die weitere Expansion- und Finanzplanung anbetrifft, will der Konzern 1.800 neue Filialen eröffnen und strebt eine Bruttomarge im Bereich von 40 bis 45 Prozent an, während sich die Investitionsausgaben auf 3,0 bis 3,2 Milliarden US-Dollar belaufen sollen.

Trotz Enttäuschung überschaubare Verluste

Angesichts der Enttäuschung sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ist die Aktie am Donnerstag recht glimpflich davongekommen. Investoren zeigten sich zwar bestürzt über das Abschneiden des Unternehmens, die Verluste hielten sich mit einem Minus von 1,9 Prozent aber in Grenzen

Innerhalb des Dow-Jones-Index schlugen sich Krankenversicherer UnitedHealth (-2,6 Prozent), sowie die beiden Pharmawerte Amgen (-2,5 Prozent) und Merck (-2,3 Prozent) noch schlechter, sodass die Aktie nur den viertletzten Platz belegte. Trotz der anhaltend schwachen Geschäftsentwicklung notiert McDonald's um 14,3 Prozent über dem Stand vor einem Jahr.

Fazit: Das passt einfach nicht zusammen

Damit ergibt sich eine erhebliche Diskrepanz zwischen Marktgeschehen und Umsatz- und Gewinnentwicklung, was sich in einer höheren Bewertung niederschlägt. Die aber ist vor dem Hintergrund rückläufiger Erlöse nicht zu rechtfertigen: Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26 ist für ein Unternehmen, das nicht wächst, sondern schrumpft schlicht zu viel.

Auch bei anderen Bewertungskennziffern schneidet McDonald's deutlich schlechter ab als der Rest der Peer-Group. Beim KGV ergibt sich ein Aufschlag von 80 Prozent gegenüber dem Durchschnitt von 14,5. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt die Prämie gegenüber dem Branchenmittel von 9,3 sogar bei 160 Prozent. Dass die Aktie trotzdem in unmittelbarer Nähe zu ihren Allzeithochs notiert, ist daher völlig unverständlich.

Jetzt gegen die Aktie wetten – und hohe Gewinne kassieren!

Zum Vergleich: Mitbewerber Darden Restaurants notiert mit einem KGV von 21, verzeichnete zuletzt ein Umsatzwachstum von 6,4 Prozent und bietet mit 2,8 Prozent auch die höhere Dividendenrendite. Daher sollten Anlegerinnen und Anleger entweder einen Wechsel – oder eine Wette gegen die Aktie in Betracht ziehen.

Attraktive Short-Gewinne lassen sich mithilfe des Put-Optionsscheines PC1FVC erzielen. Dieser verfügt über einen Basispreis von 320,00 US-Dollar und eine Laufzeit bis Mitte Dezember. Daraus ergibt sich ein vergleichsweise hoher effektiver Hebel (Omega) von 6,4.

Eine Short-Wette zum jetzigen Zeitpunkt ist außerdem aus zwei weiteren Gründen interessant: Erstens ist die implizite Volatilität nach den Zahlen niedrig und Optionen somit günstiger als sonst üblich. Außerdem sind Put-Optionen auf McDonald's derzeit günstiger als Call-Optionen mit gleicher Ausstattung. Das Auszahlungsprofil von PC1FVC ist für einige beispielhafte Fälle das folgende:

Doch Vorsicht: Sollte die McDonald's-Aktie zum Laufzeitende oberhalb des Basispreises von 320,00 US-Dollar notieren, verfällt PC1FVC wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Trader sollten daher vor der Wette ihre Verlusttoleranz prüfen und ein Verkaufslimit bestimmen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion