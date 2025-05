Shell: Gewinn bricht ein – doch Aktienrückkäufe bleiben stabil

Wie seine Konkurrenten sah sich auch Shell im ersten Quartal mit schwächelnden Märkten konfrontiert, was sich seit dem Beginn des Handelskriegs durch US-Präsident Donald Trump noch verschlimmert hat. Der Energieriese räumte diese Volatilität ein, sagte aber, dass er über die finanzielle Stärke verfüge, um ihr standzuhalten.

Wie Shell am frühen Freitag mitteilte, fiel der bereinigte Nettogewinn im Zeitraum Januar bis März um 28 Prozent auf 5,58 Milliarden US-Dollar – lag damit aber deutlich über den Erwartungen der Analysten, die laut Shell mit durchschnittlich 4,96 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Shell reagiert auf ein herausforderndes Marktumfeld: Sinkende Ölpreise und geringere Raffineriemargen setzen die gesamte Branche unter Druck. Hinzu kommen die geopolitischen Unsicherheiten durch den Handelskonflikt, der die Aussichten trübt.

Der Aktienkurs von Shell schnellte im frühen Handel an der London Stock Exchange 3,1 Prozent hoch auf 2.512,00 Pence. Die Titel haben sich in diesem Jahr kaum bewegt, innerhalb der vergangenen 12 Monate allerdings knapp 13 Prozent eingebüßt.

"Unsere starke Performance und widerstandsfähige Bilanz geben uns das Vertrauen, ein weiteres Rückkaufprogramm über 3,5 Milliarden US-Dollar für die nächsten drei Monate zu starten", erklärte CEO Wael Sawan in einer Stellungnahme.

Es ist das 14. Quartal in Folge, in dem Shell Rückkäufe in Milliardenhöhe tätigt – und das stellt einen klaren Kontrast zu Wettbewerbern wie BP dar, die zuletzt angesichts höherer Verschuldung ihre Kapitalmaßnahmen deutlich zurückgefahren haben. Shells Verschuldungsgrad (Gearing) liegt aktuell bei 18,7 Prozent und damit spürbar unter dem von BP mit 25,7 Prozent.

Allerdings musste Shell auch finanzielle Abstriche hinnehmen: Der operative Cashflow sank auf 9,28 Milliarden US-Dollar, nach 13,16 Milliarden US-Dollar im Vorquartal. Gleichzeitig stieg die Nettoverschuldung von 38,81 auf 41,52 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser Entwicklung bekräftigte der Konzern, seine Investitionspläne nicht zu kürzen – im Gegensatz zu Wettbewerbern wie BP und Eni, die ihre Ausgaben angesichts der schwächelnden Märkte reduziert haben.

Shell setzt damit auf Kontinuität und Kapitaldisziplin in einem zunehmend volatilen Umfeld. Zwar sind die Rekordgewinne aus dem Ölboomjahr 2022 passé, doch die Londoner zeigen sich entschlossen, Anlegern Verlässlichkeit zu bieten – auch wenn die großen Fragen über Nachfrageentwicklung, Energiepolitik und die nächsten Schritte im globalen Handelsstreit ungelöst bleiben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion