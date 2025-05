Nicht Palantir: Diese KI-Hoffnung enttäuscht schon wieder!

In den letzten Wochen hat das Anlegerinteresse jedoch spürbar nachgelassen. Die Verluste gegenüber dem Rekordhoch betrugen zeitweise mehr als 75 Prozent. Wenngleich das zu einigen Käufen und einer ersten Erholung der Papiere gesorgt hat, betragen die Kursverluste gegenüber dem Jahreswechsel 25 Prozent – diese dürften vor dem Wochenende jedoch weiter anwachsen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!

Umsatzerwartungen verfehlt, Fehlbetrag höher als gedacht

Grund für diese Annahme sind die am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen, welche die Erwartungen der Analysten gänzlich verfehlten, und zwar sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn.

Zwar legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,1 Prozent auf 34,8 Millionen US-Dollar zu, doch Experten hatten im Schnitt auf einen um 1,5 Millionen US-Dollar höheren Umsatz getippt.

Dasselbe Bild ergibt sich auch beim Ertrag. Zwar hatten Analysten mit anhaltenden Verlusten gerechnet, doch fielen diese mit -0,25 US-Dollar pro Aktie deutlich höher aus als gedacht. Die Prognosen hatten bei -0,06 US-Dollar gelegen.

Kapitalerhöhung bereits in Kürze? Das Geld wird langsam knapp!

Insgesamt erlitt BigBear.ai einen Nettoverlust in Höhe von rund 62 Millionen US-Dollar. Für jeden eingenommenen US-Dollar wurden also fast zwei verloren. Nichtsdestotrotz stellt das gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem der Verlust bei 127,8 Millionen US-Dollar gelegen hatte, eine signifikante Verbesserung dar.

Seine liquiden Reserven hat das Unternehmen in seiner Pressemitteilung mit 107,6 Millionen US-Dollar angegeben. Das genügt bei der aktuellen Run-Rate für zwei weitere Quartale, ehe eine Kapitalerhöhung und damit eine Verwässerung der Aktionärsstruktur fällig werden dürfte.

Prognose unverändert, Wachstumsbeschleunigung erwartet

Gegenüber seiner letzten Einschätzung zum Gesamtjahr, hat BigBear.ai seinen Ausblick nicht verändert. Es wird weiter mit Erlösen in Höhe von 160 bis 180 Millionen US-Dollar gerechnet, während das bereinigte EBIDTA im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen soll.

Um dieses Ziel erreichen zu können, wird sich das Unternehmen in den kommenden Quartalen deutlich steigern müssen – möglich könnten das die neuen Verträge mit dem US-Innenministerium machen. Auch bei Palantir bildeten zunächst Aufträge aus der öffentlichen Hand den Grundstein für den späteren Erfolg auch bei privatwirtschaftlichen Unternehmen.

Aktie am Freitag vor erneuten Verlusten

Über die verfehlten Umsatzerwartungen sowie den erneut hohen Nettoverlust zeigen sich Anlegerinnen und Anleger nicht erfreut. Schon in der US-Vorbörse stand das Papier unter Druck und büßte mehr als 8 Prozent seines Wertes ein. Damit ist ein Großteil der in den vergangenen Tagen gewährten Erholungsgewinne bereits wieder dahin.

Aus charttechnischer Perspektive bestätigen die vor dem Wochenende zu erwartenden Verluste auch im regulären Handel die bei 3,56 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie als Widerstand, während am Freitag die 200-Tage-Linie bei 2,87 US-Dollar erneut unter Druck geraten könnte.

Fazit: Ein Fest für Leerverkäufer

Ein Kauf ist die Aktie ohnehin nicht, selbst für spekulativ agierende Anlegerinnen und Anleger nicht. Dafür ist die Geschäftsentwicklung schlicht zu schwach, zumal der erhoffte Durchbruch sowohl beim Wachstum als auch der Profitabilität schon seit einigen Quartalen immer wieder versprochen und erwartet wird. Nur zeigen die Zahlen bislang nichts dergleichen.

Angesichts der geringer werdenden Finanzreserven wird sich das Unternehmen schon bald frisches Geld besorgen müssen – aller Voraussicht nach zu Lasten der Anlegerinnen und Anleger. Damit könnte sich BigBear.ai auf den Pfad von Plug Power begeben, dessen größtes Verkaufstalent bislang das für die eigenen Aktien ist. Die mit knapp 20 Prozent in der Aktie von BigBear.ai vertretenen Short Seller haben das Zepter daher derzeit in der Hand.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion