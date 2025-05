Deutsche Post-(Turbo)-Calls nach Kaufempfehlung mit hohen Renditechancen

Bei der DHL Group (Deutsche Post)-Aktie (ISIN: DE0005552004) ging es im Zuge des generellen Kurseinbruches besonders schnell nach unten. Verzeichnete die Aktie noch am 6.3.25 bei 44,27 Euro ein 12-Monatshoch, so notierte sie bereits am 7.4.25 mit 30,96 Euro auf den niedrigsten Wert der vergangenen 12 Monaten. Mittlerweile hat sich der Aktienkurs wieder auf 38,01 Euro erholt.

Wegen der effektiven Kostenkontrolle bekräftigten die Experten von JP Morgan nach der Veröffentlichung des soliden Quartalsberichtes mit einem von 49,50 Euro auf 49 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 41 Euro zulegen kann.