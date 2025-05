Strategy setzt alles auf Bitcoin mit neuem 84 Milliarden US-Dollar Plan!

Die Bitcoin-getriebene Unternehmensstrategie von Strategy (ehemals MicroStrategy) nimmt erneut an Fahrt auf. Trotz eines massiven Quartalsverlusts in Höhe von 16,49 Milliarden US-Dollar hat das Unternehmen am Donnerstagabend die Einleitung eines neuen Aktienverkaufsprogramms im Volumen von 21 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Damit will Strategy seine Rolle als größter Bitcoin-Halter unter den globalen Unternehmen weiter ausbauen.

Im ersten Quartal 2025 verbuchte Strategy eine Abschreibung von 5,9 Milliarden US-Dollar auf seine Bitcoin-Bestände, ausgelöst durch einen Kursrückgang von etwa 93.400 auf 82.400 US-Dollar pro BTC. Dennoch zeigte sich das Unternehmen unbeirrt und setzt seine aggressive BTC-Akquisitionsstrategie fort. Seit Jahresbeginn wurden 106.085 Bitcoins zum Durchschnittspreis von 93.600 US-Dollar erworben.