Paukenschlag bei Berkshire Hathaway: Warren Buffett tritt zurück!

Mit Spannung sind die Quartalszahlen von Berkshire Hathaway , der Holdinggesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett, erwartet worden. Trotz der jüngsten Zollpanik zeigten sich Anlegerinnen und Anleger der Aktie zuletzt unbeeindruckt. Die notierte trotz Korrektur in Schlagdistanz zu ihren Allzeithochs und konnte dieses noch am Freitag verbessern.

Update 21:00 Uhr (MESZ): Am Ende des Investorentages in Omaha hat Berkshire-Hathaway-CEO und Investorenlegende Warren Buffett bekannt gegeben, sein Amt nach mehr als fünf Jahrzehnten niederzulegen. Übernehmen wird sein Vertrauter Greg Abel, der schon lange als Nachfolger aufgebaut und gefördert wurde. Auf dessen Initative hin wurde beispielsweise die Position auf Amazon in das Portfolio aufgenommen. Er soll die Amtsgeschäfte zum Ende des Jahres übernehmen. Die am Montag folgende Kursreaktion der Aktie wird damit zu einem Vertrauensvotum gegenüber dem künftigen CEO.

Die enormen Cash-Reserven des Unternehmens – Buffett hatte insbesondere im vergangenen Jahr immer wieder große Teile seiner Beteiligungen an Unternehmen wie Apple, der Bank of America und American Express verkauft und eine Krisenvorsorge geschaffen – bieten eine Sicherheit gegenüber politischen und wirtschaftlichen Risiken, wie sie derzeit nur wenige Konzerne vorweisen können.

Erlöse rückläufig, Einzelhandelsgeschäfte enttäuschen

Unfehlbar ist jedoch auch Berkshire Hathaway nicht, wie die am Samstag präsentierten Zahlen unter Beweis gestellt haben. Der operative Gewinn des Unternehmens verzeichnete seinen größten Einbruch seit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie.

Die Erlöse fielen gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,2 Prozent auf 89,73 Milliarden US-Dollar. Das ist mit Einbußen von knapp 2 Milliarden US-Dollar fast vollständig der Einzelhandelssparte der Gesellschaft anzurechnen – ein Indiz für die wachsende Konsumzurückhaltung in den USA. Die übrigen Sparten konnten überwiegend ein moderates Wachstum verzeichnen.

Höchster Gewinnrückgang seit Corona-Quartal

Der operative Gewinn fiel um 14,1 Prozent auf 9,64 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet den höchsten Gewinnrückgang seit Q3 2020, also dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Verantwortlich hierfür sind mit einem Rückgang um fast die Hälfte geringere Versicherungsprämien.

Die Investitionserträge der Versicherungssparte stiegen angesichts der anhaltend hohen Leitzinsen in den USA auf knapp 2,9 Milliarden US-Dollar. Auch für die Energietochter Berkshire Hathaway Energy Company läuft es weiter sehr stark, hier kletterte der Ertrag von 717 Millionen auf rund 1,1 Milliarden US-Dollar – eine Folge der hohen Energienachfrage durch den anhaltenden KI-Boom.

Liquide Reserven wachsen weiter, Cashflow verbessert

Aufgrund der schwachen Aktienmarktentwicklung in den vergangenen Monaten fielen die Nettoerträge noch deutlich schwächer als der operative Ertrag aus. Die gingen von 12,7 auf 4,6 Milliarden US-Dollar zurück. Davon entfallen 5,04 Milliarden US-Dollar auf Wertminderungen von Aktienpositionen.

Unterdessen sind die Finanzreserven der Gesellschaft auf ein neues Rekordniveau angestiegen. Nach 334,2 Milliarden US-Dollar verfügt Berkshire Hathaway nun über 347,7 Milliarden US-Dollar – eine Folge auch des trotz des niedrigeren operativen Gewinns höheren freien Cashflows.

Handelspolitik von Donald Trump "nicht richtig"

In seiner Anspreche an die Besucherinnen und Besucher des Investorentages hob er erneut insbesondere die japanischen Beteiligungen Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni und Sumitomo hervor, die er als "Superlangfristanlagen" bezeichnete. Die US-Handelspolitik bezeichnete er wie schon zuletzt als "kriegerischen Akt" und verurteilte das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump:

"Handel sollte keine Waffe sein. Die Vereinigten Staaten – wir haben profitiert. Es ist ein großer Fehler, wenn du 7,5 Milliarden Menschen hast, die dich nicht mögen. Ich denke nicht, dass es richtig ist, und ich denke nicht, dass es weise ist."

Aktie am Montag vor Verlusten?

Angesichts des empfindlichen Rückgangs sowohl des operativen als auch des Nettogewinns könnte die Aktie, die am Freitag noch auf ein neues Allzeithoch geklettert war, am Montag vor Verlusten stehen. Am Optionsmarkt hatten Händler vorab eine Kursbewegung um 2,6 Prozent eingepreist und sich mit einem Put-Anteil von 62,8 Prozent mehrheitlich gegen fallende Kurse abgesichert. Nur 37,2 Prozent der am kommenden Freitag auslaufenden Kontrakte liegen auf der Call-Seite.

Eine Korrektur der Aktie wäre aus einer Bewertungsperspektive nicht das schlechteste. Nach der Rekordjagd legen Anlegerinnen und Anleger für die Aktie inzwischen das 26-fache der in diesem Jahr erwarteten Gewinne auf den Tisch – das Fünfjahresmittel liegt mit knapp 23 rund 14 Prozent darunter. Auch das Kurs-Buch-Verhältnis liegt mit 1,68 um 22 Prozent über dem Durchschnitt.

Fazit: Zieht Buffett jetzt den Ärger von Trump auf sich?

Warren Buffett bleibt seinem Kurs treu und hält angesichts der hohen Unsicherheiten an den enormen Cash-Reserven seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway fest, die im vergangenen Quartal erneut angewachsen sind. Vor den Zahlen hatten einige Beobachterinnen und Beobachter spekuliert, dass sich das Sentiment am Aktienmarkt weiter aufhellen könnte, sollte Buffett zuletzt zugeschlagen haben. Das aber war nicht der Fall.

Fehlerfrei waren die von Berkshire Hathaway am Samstag vorgelegten Zahlen nicht. Sowohl die Erlöse als auch der operative Ertrag entwickelten sich rückläufig. Immerhin für die Energiesparte läuft es weiter gut. Ob das am Montag genügt, die zuletzt gestiegene Bewertung zu rechtfertigen, muss jedoch bezweifelt werden. Auch die erneute Kritik an US-Präsident Donald Trump und seiner Handelspolitik ist ein Unsicherheitsfaktor – und könnte dessen Ärger auf sich ziehen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion