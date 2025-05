Die AfD kann jetzt verboten werden

Mit diesem Urteil kann der Bundesnachrichtendienst die AfD besser überwachen. Was auch damit möglich ist: Ein Parteienverbot. Ob es kommt oder angestrebt wird: Offen.

Die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Dieses Urteil hat der Verfassungsschutz nun am Freitag bekanntgegeben. Zunächst wurde die Partei als sogenannter Verdachtsfall eingestuft, aufgrund "die der Menschenwürde missachtenden, extremistischen Prägung der Gesamtpartei".

Die Richtung ist klar: Verbot

Damit ist es jetzt auch klar, in welche Richtung es mit der AfD gehen soll. Die Zeit des Appeasement ist vorbei – wenn es ein solches überhaupt gegeben hat. Auf kleinster regionaler Ebene gab es eine Art Zusammenarbeit, sogar mit der SPD – aus relapolitischem Pragmatismus heraus.

Ein Problem bei einem vollständigem Parteienverbot: Die AfD kann an ihrer eigenen Legendenbildung weiterbauen, weil sie nicht ihre Thesen an der Realität prüfen kann – an deren Erfordernissen sie sich beweisen müsste und scheitern würde – wie andere Parteien auch.

Aber selbst als zu gefährlich, um die Partei scheitern zu lassen, sieht man die AfD an.

Was sagen jetzt die rund 26 Prozent der potenziellen Wähler der AfD? Suche mir jetzt eine andere Partei? Wahrscheinlich nicht. Ihr Urteil wird trotzig lauten: "Wenn das, was die AfD sagt, rechtsextrem ist, dann bin ich eben rechtsextrem".

Das Kind ist schon längst in den Brunnen gefallen. Diese Einstufung hätte, wenn überhaupt, früher kommen müssen. Gerade zu dem Zeitpunkt, als die AfD erstmals in Umfragen auf Platz eins klettert, ein Verbot zu erlassen, zeugt von völliger Instinktlosigkeit und bornierter Ignoranz.

Die AfD, als sie noch zwischen 10 und 15 Prozent lag, nie die Möglichkeit zu geben, an der Realitiät zu scheitern, war ein großer Fehler.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

