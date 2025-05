Ripple schockt Märkte mit XRP-Megatransfer – Folgt ein Einbruch?

Die Kryptowährung XRP steht erneut im Rampenlicht, nachdem Ripple am Donnerstag eine großangelegte Token-Transaktion über 500 Millionen XRP durchführte. Der Transfer, der laut Blockchain-Tracking-Dienst Whale Alert am 2. Mai entdeckt wurde, hatte zunächst Spekulationen über einen potenziellen "Dump" ausgelöst. Doch wie sich herausstellte, handelte es sich um eine routinemäßige Freigabe aus dem firmeneigenen Escrow-System.

Ripple kann dank seines strukturierten Freigabemechanismus monatlich bis zu 1 Milliarde XRP aus dem Escrow freisetzen. Unverwendete Token werden üblicherweise wieder zurückgelegt, um das Angebot zu steuern und Marktvolatilität zu verringern. Von der im Mai freigeschalteten Milliarde XRP wurden 500 Millionen an eine interne Wallet übertragen und nahezu sofort wieder gesperrt. Weitere 200 Millionen XRP, die sich bereits in Ripples operativer Wallet befanden, wurden in zwei separaten Transaktionen ebenfalls erneut gesperrt.