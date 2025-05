Ölkurs im Keller: Exxon und Chevron liefern trotzdem!

Exxon Mobil hat am Freitag die Gewinnerwartungen der Wall Street für das erste Quartal übertroffen. Ausschlaggebend waren höhere Fördermengen von Öl und Gas aus Guyana und dem texanischen Permian Basin, die die Erträge kräftig stützten.

Als größter US-Ölproduzent startete Exxon – ebenso wie der gesamte Energiesektor – holprig ins Jahr. Der Grund: Die neuen globalen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump schürten Konjunkturängste und führen zu einem Einbruch der Ölpreise.

Trump, der sich für niedrigere Spritpreise für Verbraucher einsetzt, lockert derzeit regulatorische Vorschriften in der Hoffnung, damit die Öl- und Gasproduktion anzukurbeln. Im April fielen die Ölpreise auf den tiefsten Stand seit vier Jahren.30

Die Öl- und Gasförderung von Exxon lag im ersten Quartal bei 4,55 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, ein kräftiger Anstieg gegenüber 3,78 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Im selben Zeitraum zahlte der Konzern 4,3 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus und kaufte eigene Aktien im Wert von 4,8 Milliarden US-Dollar zurück. Damit liegt Exxon auf Kurs, sein Jahresziel von 20 Milliarden US-Dollar beim Aktienrückkauf zu erreichen.

Der Gewinn aus der Öl- und Gasproduktion belief sich auf 6,76 Milliarden US-Dollar, nach 5,66 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das Raffineriegeschäft hingegen schwächelte: Hier sank der operative Gewinn auf 827 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,38 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Exxon ist aktuell zudem in ein Schiedsverfahren mit dem Rivalen Chevron verwickelt. Hintergrund ist Chevrons geplante 53 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Hess, einem Unternehmen mit 30-Prozent-Beteiligung an einem von Exxon geführten Ölprojekt in Guyana. Die Aktie zeigt sich vorbörslich nahezu unverändert.

Auch Chevron hat Zahlen vorgelegt

Chevron – der zweitgrößte US-Ölproduzent hinter Exxon – meldete für das Quartal bis zum 31. März einen bereinigten Gewinn von 3,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,18 US-Dollar pro Aktie. Damit erfüllte der Konzern exakt die Analystenerwartungen laut LSEG-Daten.

Die weltweite Öl- und Gasförderung lag bei 3,35 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd) – unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Der Gewinn aus der Exploration und Produktion betrug 3,76 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,24 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

Die Chevron-Aktie gab im vorbörslichen Handel am Freitag um 2 Prozent nach.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 111,52 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer