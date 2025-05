Börsen Update Europa - 02.05. - TecDAX stark +1,58 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:50) bei 3.704,36 PKT und steigt um +1,58 %.

Top-Werte: AIXTRON +5,64 %, IONOS Group +4,60 %, SILTRONIC AG +3,63 %

Flop-Werte: PNE -1,81 %, ATOSS Software -0,83 %, Carl Zeiss Meditec -0,75 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.238,67 PKT und steigt um +1,15 %.

Top-Werte: ING Group +5,19 %, Bayer +3,91 %, Prosus Registered (N) +2,99 %

Flop-Werte: Münchener Rück -4,55 %, BASF -2,76 %, Iberdrola -1,47 %

Der ATX steht bei 4.109,05 PKT und gewinnt bisher +0,72 %.

Top-Werte: DO & CO +5,67 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,20 %, Wienerberger +2,67 %

Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -4,16 %, BAWAG Group -1,11 %, Erste Group Bank -0,67 %

Der SMI bewegt sich bei 12.217,15 PKT und steigt um +0,77 %.

Top-Werte: ABB +3,15 %, Logitech International +2,04 %, Holcim +1,65 %

Flop-Werte: Swisscom -0,59 %, Roche Holding -0,50 %, CIE Financiere Richemont -0,43 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.710,16 PKT und steigt um +1,13 %.

Top-Werte: Thales +4,09 %, Schneider Electric +2,69 %, Airbus +2,40 %

Flop-Werte: Teleperformance -7,52 %, Edenred Bearer and /or registered shares -1,25 %, Credit Agricole -1,24 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:45) bei 2.436,48 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +4,93 %, ABB +3,15 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,43 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -2,74 %, Swedbank Shs(A) -2,68 %, AstraZeneca -1,34 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.218,50 PKT und steigt um +1,07 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +4,02 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,86 %, Coca-Cola HBC +2,36 %

Flop-Werte: Metlen Energy & Metals -4,10 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,32 %, Jumbo -1,12 %