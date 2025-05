"Noch mehr schlechte Nachrichten und wir sind ruck zuck wieder auf Höchstkursen"

In der letzten Aprilwoche war der Tesla Inc. Thread erneut die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Grund sind die erstaunliche Kursentwickung seit Ostern 2025 (die Aktie hat seit Ostermontag ungefähr 20% an Börsenwert gewonnen) und Gerüchte, der Tesla Vorstand würde aktiv nach einem Nachfolger für CEO Elon Musk suchen (unsere Kollegen von BörsenNEWS berichteten). Beinahe 400 Beiträge wurden zu Tesla seit Montag gepostet und die überwiegende Mehrheit der wO-Community sieht weiterhin schwarz für die Tesla Aktie. Hier einige Stimmen zur Lage bei Tesla Inc. aus dem wallstreetONLINE Forum:

Startvestor: "Der Kurs steigt. Der Trump-Schock scheint verarbeitet. Tesla hat für Long-Trader so viel Geld gebracht, man kann das nicht aufgeben. Selbst wenn die Auto in Q2 unter 300K fallen, kann Elon ja sagen:

- Q3 wird super

- Robotaxi

- FSD

- Optimus

- AI

- Solar

- Trump rettet mich usw.

Bin also wieder mal zu früh mit meiner Put-Idee gewesen. Soll erstmal zurück auf 500 USD laufen."

darauf GAP-Minder: "Aber die negativen Schlagzeilen häufen sich und werden sich auch bald in den Zahlen manifestieren. Das kann der Markt nicht ewig ignorieren. Wenn die April-Verkäufe deutlich einbrechen, und davon gehe ich aus, wird es schon wieder in Richtung Süden gehen…

Sommernacht_2: Während Waymo schon erfolgreich Robo-Taxis am Start hat und andere Hersteller bald folgen werden, träumt ein Südafrikanischer Drogenkonsument immer noch von 90% Marktanteil und "Vision Only".

Ob und wie viel Geld sich mit Robo-Taxis überhaupt verdienen lässt, kann ich (noch) nicht beurteilen, aber auch hier dürfte sich sehr bald zeigen, dass die Prognosen des Lügenbaron viel, viel, viel zu optimistisch sind und waren."

darauf startvestor: "Ich denke, wenn Robotaxis, FSD, humanoide Roboter ohne Tesla im Markt sind, wird Elon einfach was anderes erzählen:

- fliegende Autos

- Drohnen

- der Neuralink-Tesla

- der 10.000 USD-Tesla

Da geht immer was. Das Ziel ist ja nur, dass es steigt und es klappt ja. Es klappt immer. Dieses Geschäftsmodell ist einfach zu großartig um es fallen zu lassen."

darauf ALF-0815: "Das funktioniert nicht ewig. Die letzten Jahre bis 2023 war das alles noch über längere Zeit von Wachstumsraten im Kerngeschäft von 30-50% unterlegt, seit 2024 ist hier erst Stagnation. Ich denke, für ein paar Quartale bekommt er noch den "benefit of the doubt". Mittelfristig muss er aber liefern."

Grandepedro: "Tesla Chinese sales in April are crashing:

https://www.reddit.com/r/RealTesla/comments/1k5ci8x/tesla_ap…

In den ersten 3 Wochen des April insgesamt nur 15.000 Teslas in China verkauft.

Auch in Europa scheint der April noch desaströser als die ersten 3 Monate d.J. zu werden:

https://eu-evs.com/brandCharts/TESLA/ALL/YoY-Chart

Ich kann mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, dass die Anteilseigner da noch lange mitspielen und den Kurs weiter stützen werden...🙄 Ich persönlich tippe auf unter USD 200,- Mitte Mai. Aber wie immer: irren wäre menschlich..."

darauf GAP-Minder: "Ok, China ist definitiv essenziell für Tesla und nun liegen die bisherigen Aprilzahlen meines Wissens deutlich unter dem Vorjahr. Also ganz schlechte Nachrichten, folglich steigt der Aktienkurs. Das war doch schon häufiger so. Das All-Time-High ist folglich zu erwarten, wenn gar keine Autos mehr verkauft werden. Hätte nie gedacht, dass ich mal so einen Blödsinn schreiben würde…Kurzfristig ist es für den Kurs wichtiger, dass die Aktien gekauft werden als die Autos. Langfristig kann das aber nicht funktionieren. Wenn Tesla dieses Jahr mehr als 20% Umsatzeinbußen hat und nächstes Jahr nochmal, dann wird der Markt reagieren. Wenn auch nicht schon heute…"

darauf erwin_kostedde: "Ja, noch mehr schlechte Nachrichten und wir sind ruck zuck wieder auf Höchstkursen. Insofern bin ich zuversichtlich für Q2, denn die Tesla- Aktionäre belohnen das mit steigenden Kursen."

darauf RandomGambler1: "Man sollte sich über den aktuellen Kurs keine allzu großen Gedanken machen, - wenn man bei gesundem Verstand bleiben möchte ..."

Taschenrechner0815: "Robotaxis rücken näher – Washington gibt grünes Licht: Ein frischer Impuls für die Tesla-Aktie kam aus Washington: Verkehrsminister Sean Duffy kündigte ein neues Regelwerk für autonome Fahrzeuge an. Ziel sei es, Innovation zu fördern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Für Tesla ein strategischer Volltreffer – schließlich setzt das Unternehmen massiv auf selbstfahrende Autos. Der geplante Start eines Robotaxi-Dienstes in Austin im Juni und die Produktion des „Cybercab“ ab 2026 scheinen nun politisch stärker abgesichert.

https://www.finanztrends.de/tesla-aktie-robotaxi-news-musk-c…

Trump begünstigt Elon Musk, indem er die Vorschriften für selbstfahrende Autos lockert

Die US-Regierung wird die Anforderungen an die Unfallberichterstattung lockern und sich für einen bundesweiten Standard einsetzen, wie es sich der Tesla-Chef erhofft hatte.

https://elpais.com/economia/2025-04-25/trump-favorece-a-elon…

Was erwartet Ihr? Wenn man nur auf Absatzzahlen glotzt, entgeht einem vielleicht etwas?"

darauf Gold8000: "Die Meldung ist optimal eine Gegenbewegung einzuläuten, mehr nicht.... 300 könnten wir sehen, dann gehts wieder runter.. mein Auffanglager wäre bei 150 Euro aufgestellt....

Darauf Paxton14: Möglich, dass man im Juni raus muss aus der Aktien. Wenn aber welche meinen, mit den vollautonomen Fahren kommt ein Hype wie bei KI, dann geht's jetzt erst los mit dem Hype.

Darauf IlseBilse: Sieht eher nach einer Nokia 2.0. aus....heisse Luft gab es schon am neuen Markt

Nokery: Mit der Vereinheitlichung der Regeln für autonomes Fahren weg von den einzelnen Staaten hin zu den Vereinigten Staaten fügt sich alles zusammen für Tesla:

1. SKALIERBARKEIT mit schon tausenden bereits gebauten FSD-fähigen Autos in jeder nun nach einheitlichen Regeln neu hinzukommenden Stadt/Region/Staat. Waymo hat ca. 1.000 Autos weltweit am Start, Tesla Millionen.

2. KOSTENVORTEIL für einen autonom gefahrenen Kilometer dank günstigerer Herstellung der Autos. Bestehende Modelle kosten Tesla im Schnitt ca. 35.000$, Waymo liegt bei ca. 100.000$.

3. REICHWEITE z. B. für Pendlerverkehr bis in die letzten Vororte oder Landstriche eines Staates dank des nicht auf HD-Maps basierenden neuralen KI-Netzes. Allein die USA ist riesig und alles in HD zu kartieren dauert Jahre und muß laufend aktualisiert werden. Es ist angerichtet..."

Besser_Wisser_mag_keiner: "Guten Morgen, also jetzt mal ehrlich ich verstehe weder diesen Kursanstieg noch das positive Gerede hier.

1. Die Zahlen sind der der Wahnsinn-71% GEWINN.

2. Wo her kommen den die Komponenten für einen Tesla? Ich würde sagen China. Da gibt es so eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen den Ländern. Komponenten werden also teurer.

3. Der Beliebtheitsgrad von Musk. Der Mann handelt emotional nicht rational. Siehe Entlassung der Mitarbeiter die für die Atombomben zuständig waren. Jetzt mussten neue eingestellt werden und man bezahlt vorübergehend doppelt.

4. Was ist mit den Vorwürfen der Manipulation der Autos?

5. Die Asiaten haben viel bessere und günstigere Fahrzeuge.

6. Das KGV liegt weit über 100.

7.Warum benutzen die anderen Taxi Anbieter nicht auch nur Kameras? Weil es nicht sicher ist.

8. Wie bereits jemand schon erwähnt hat wird sich das auf die Versicherung auswirken."

GameOverMan42: "Die logischen Argumente sprechen eindeutig für eine deutlich niedrigere Marktkapitalisierung von Tesla. Aber Tesla ist in beide Richtungen Spielball der Spekulanten. Bitcoin oder Gold haben auch keinen wirklichen inneren Wert, sind aber zugegebenermaßen auch keine Aktie. In der Tat kommt es bei der Bewertung von Tesla auf die Zeitachse an. Meine Shorts sind total abgesoffen, aber noch nicht ausgeknockt. Wenn es dumm läuft sind meine Gewinne aus den früheren Shorts aufgebraucht, weil ich dieses Mal die Welle in die falsche Richtung geritten bin. Aber im Ernst, welcher Verrückte setzt nach diesem Anstieg noch auf weitere Kursgewinne?

Ich bin nun auf die Entwicklung in Q2 gespannt. Dieses Mal ist die Referenz aus dem Vorjahresquartal 443,956 Fahrzeuge und das geht für die Folge Quartale weiter hoch. Natürlich kann man hoffen, dass Tesla noch profitabel bleibt, das wird aber auch zunehmends schwerer, wenn der Handelskrieg nicht zeitnah beendet wird. Ich bleibe dabei, dass der Trend gebrochen ist und die Mär des Wachstumstitels auch irgendwann vom Markt als beendet angesehen wird.

Die Karte mit den Robotaxis oder der Rückkehr Elons wurde bereits gezogen. Aus meiner Sicht überwiegen bzgl. der zu erwartenden Neuigkeiten eher negative Meldungen, aber mal schauen."

Taschenrechner42: "Der Kurs reflektiert die Hoffnung der Anleger, dass die Absätze durch Robotaxi erhöht und die Produktionskosten durch den massenhaften Einsatz von Optimus gesenkt werden. Das würde die Gewinne treiben und das KGV senken. Positive oder negative Nachrichten bei diesen Zukunftsprojekten werden den Kurs beeinflussen. Diese Wette wird aber sicherlich nicht in Q2 oder Q3 entschieden. Die Kursentwicklung in den kommenden Monaten hängt also im Wesentlichen nicht von Absätzen der Autos, sondern von der allegemeinen Marktentwicklung und den News in den Zukunftsprojekten ab. Gibt es positive Entwicklungen im Zollstreit, wird das auch den Markt treiben und selbstverständlich auch den Kurs von Tesla. Tesla hat unter dem trumpschen Chaos kurstechnisch am meisten gelitten und wird deshalb auch von positiven Entwicklungen stark profitieren, wenn es positive Entwicklungen gibt. Wenn es negative sind, geht's wieder runter.

Wer meint, das im Chart herauslesen zu können, viel Spaß. Wer meint seinen Elon Hass auf den Kurs projizieren zu wollen, viel Spaß. Wer meint, man muss die Absatzzahlen oben reinkippen und unten kommt der Kurs raus, viel Spaß. Auf, auf, ich wünsche, frohes investieren."

Seychelles: "Immer mehr Menschen haben inzwischen Distanz zu Elon Musk aufgebaut und die Konkurrenz v.a. aus China (z.B. BYD) schläft nicht. Viele sahen bisher Musk als einen Visionär, der innovativ den Weltraum erschließen und mit seinen E-Autos das Klima retten möchte.

Durch seine Verflechtung mit Trump (z.B. Kündigung des Pariser Klimaabkommens) und mit der Zusammenarbeit mit stark rechtsgerichteten Politikern u.a. auch in Europa, hat er sich aber selbst einen Bärendienst erwiesen und viele ehemalige Bewunderer/ (potenzielle) Käufer verprellt. Entsprechend enttäuschend sind die Verkaufszahlen ausgefallen.

Wie sich der Welthandel verändern wird, wissen wir aktuell wegen des sich abzeichnenden Handelskriegs zwischen USA und China nicht. Tesla ist für mich jedenfalls kein Kaufkandidat derzeit. Ein paar BYD-Aktien habe ich übrigens im Depot - wobei ich diese halte und weder nach- noch verkaufe, sondern die Marktentwicklung beobachte."

Bisser_Wisser_mag_keiner: "Irgendwie erinnert mich dieser rasante Kursanstieg an Super Micro Computer. Die schlechte Zahlen geliefert haben und der Kurs am nächsten Tag explodierte. Nur weil der CEO behauptet, dass der Umsatz mal eben um 90% steigen wird. Und wo steht SMC heute? Irgendwie mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit. Keiner traut mehr so richtig dieser Firma. Und früher oder später merken es auch die letzten hier, dass Tesla zum scheitern verurteilt ist. Die Behauptung, dass die Zahlen so schlecht sind nur weil Musk sich mehr um die Politik als um Tesla gekümmert hat ist doch lächerlich. Wie kann man in 100 Tagen den bitte ein Unternehmen so an die Wand fahren wenn vorher alles angeblich super war? Aber letztendlich wird die Zeit zeigen wohin der Weg Tesla führt. Aus meiner Sicht in die Bedeutungslosigkeit."

GAP-Minder: "Heute Morgen die Nachricht: der Start des abgespeckten Modells Y verzögert sich weiter. Folge: der Kurs steigt. Das ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht sogar nachvollziehbar. Eine Preisdifferenzierung nach unten führt in der Regel zu geringeren Deckungsbeiträgen. Mit dem billigen Modell wird weniger Umsatz generiert, die Kosten sinken nur mäßig (das mit den 20% halte ich für unglaubwürdig). Neben räubert das wirtschaftlich schwächere Modell beim höherpreisigen, da ein paar Käufer nach unten ausweichen. Ist alles ganz einfache BWL, die auch bei Tesla bekannt ist. Vielleicht möchte man das einfachere Modell deswegen auch gar nicht verkaufen und verschiebt den Start immer weiter in die Zukunft."

darauf Der Tscheche: "UND die Marke wird weiter zerstört in Richtung "Billigheimer". Als sich Mercedes vor einigen Jahrzehnten mit der A-Klasse ins untere Preissegment ausgebreitet hat z.B., dann konnte man darüber diskutieren, ob das nicht den teuren Modellen schadet, aber die A-Klasse sah wenigstens völlig anders aus als die hochwertigeren Typen. Wenn ich es richtig gesehen habe, soll aber das Billig-Model Y äußerlich gar nicht viel anders aussehen als das Model Y..."

Bvbmeister16: "Das einzige Thema bei dem Tesla Weltspitze ist, sind Ankündigungen. Wenn man nichts zu bieten hat, muss man sich mit Ankündigungen über Wasser halten. Mit einer riesigen spam Maschinerie werden die Aktionäre bei der Stange gehalten."

dazu GAP-Minder: "Es gab in den letzten Jahren die Ankündigung verschiedener Modelle, nicht nur den Roadster, sondern das Einstiegsauto (Modell Q oder 2), den Semi-Truck und den Cybertruck als vermeintlichen Verkaufsschlager. In der Realität stützt sich der Erfolg des Unternehmens auf das Modell Y und ein bisschen auf das Modell 3. Jeder sollte in der Lage sein zu erkennen, dass hier eine krasse Diskrepanz vorliegt. Wenn man Aktionäre und auch Kunden regelmäßig mit leeren Versprechungen hinhält, kann man sich kaum einen vertrauenswürdigen Ruf erarbeiten. Weitere Ankündigungen, seien sie qualitativ oder quantitativ, sind daher stets mit einem Makel behaftet."

Besser_Wisser_mag_keiner: "Es ist schon echt erstaunlich/verwunderlich wie extrem der Kurs sich in den letzten drei Tagen bewegt. Von sehr hohen Minusständen Anfangs des Tages bleibt am Ende fast nichts mehr übrig. Wer stützt denn diesen total überteuerten Kurs? Die Nachrichten von Unternehmen die zum Angriff gegen Tesla blasen werden jeden Tag mehr. Es sollte auch dem Letzten Fan/Fanatiker klar sein, dass die Zahlen ihres Messias immer unrealistischer werden. Ich bin gespannt wie lange noch dieser Kampf gegen die Realität anhält. Allerdings wird natürlich auch dies verhalten von einigen Analysten, wie z.B. der Deutschen Bank mit Kurszielen von 345$ gestärkt.

Die Ideen sind ja alle nicht schlecht. Dennoch scheint es ja an der Kompetenz der Umsetzung zu hapern und teilweise auch an der Effektivität. Siehe Robo Taxi als zwei Sitzer."

Der Tscheche: "Die Suche vom Tesla-Board nach einem neuen CEO könnte das Ende des Aktienhypes einläuten. "Tesla’s business is doomed with Elon Musk at the helm. But Tesla’s share price is doomed without Elon Musk at the helm." (Lawrence Fossi bei Lawrence Fossis Substack, 1.5.25, per Mail erhalten)

Mit der Suche wurde aber schon vor ca. einem Monat begonnen, vermutlich sah das Board zu große Gefahren juristischer Art (durch Aktionärsklagen etc.) auf sich zukommen, wenn es dem Nicht-Arbeiten von Musk für Tesla weiter tatenlos zusieht.

Der Schritt wiederum könnte Musk veranlasst haben, seine Rückkehr anzukündigen beim Q1-Zahlen-Call UND soweit ich es gestern mitbekommen habe, diese Rückkehr könnte auch so ziemlich auf Vortäuschung basieren in Richtung: Musk verabschiedet sich offiziell von DOGE, ist aber weiter dabei, wenn auch nicht mehr persönlich anwesend etc."

darauf Experimentalist: "Wohl eher im Gegenteil. Musk ist eine Belastung geworden. Ohne diesen Ballast dürfte der TSLA-Ballon erstmal voller Euphorie abheben. Bis dann die Realität auch den neuen CEO einholt. Kurzfristig für shorts (wie mich) eine riskante Gemengelage. Vielleicht Zeit für einen Straddle...."

darauf xwin: "Musk ist ein ausgemacht Narzisst. Vermutlich sogar einer im pathologischen Sinne (wie ein befreundeter Fachmensch dafür vermutet). Wird das Cybercab ein Desaster nachdem die Autoverkäufe auch einbrechen, überlässt er Tesla doch gerne einem Nachfolger, der dann die Schuld dafür übernehmen kann und macht bei DOGE weiter. Hauptsache Öffentlichkeit. Hauptsache Erfolg. Wenn Cybercab ein Erfolg wird, verlässt der DOGE (nachdem es dort etwas kriselt scheinbar).

Vielleicht hat sogar Musk selbst gesagt, dass das Board mal einen Nachfolger suchen soll. Suchen heisst ja noch nicht dass er hinschmeisst."

Milfordsound: "Wenn das stimmt, dass sich Tesla einen neuen Chef sucht. dann ist dass die einzige Chance von den negativen Image zu lösen. wer will schon einen solchen Idioten als Chef."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community