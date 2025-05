Nvidia-Aktie legt zu – CEO Huang streicht 50 Millionen US-Dollar ein!

Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC stieg Huangs Basisgehalt im Fiskaljahr 2025 um satte 49 Prozent auf 1,5 Millionen US-Dollar. Auch sein variables Einkommen legte um 1 Million US-Dollar auf insgesamt 3 Millionen zu. Besonders ins Auge sticht jedoch der Anstieg der Aktienvergütung auf 38,8 Millionen US-Dollar – zusammen ergibt das ein Gesamtpaket von knapp 50 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen 3,5 Millionen US-Dollar für private Sicherheitsdienste, Fahrer und Beratungen. Das Unternehmen betont, dies sei die erste Gehaltserhöhung des CEO seit zehn Jahren und im Sinne der "internen Lohngerechtigkeit" erfolgt.

Nvidia profitiert von KI-Boom

Das Timing könnte nicht besser sein. Nvidia befindet sich auf einem historischen Wachstumskurs. Dank seiner marktbeherrschenden Grafikprozessoren (GPUs), die zentrale Bausteine für KI-Modelle wie ChatGPT sind, stieg der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um beeindruckende 114 Prozent auf 130,5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie hat sich seit Ende 2022 mehr als verneunfacht, Huangs privater Anteil von rund 3,5 Prozent am Unternehmen ist aktuell rund 94 Milliarden US-Dollar wert.

Anthropic gegen Nvidia

Während Nvidia den wirtschaftlichen Aufwind genießt, tobt in Washington ein hitziger Streit um neue Exportbeschränkungen für KI-Hardware nach China. Besonders die KI-Firma Anthropic, die selbst Milliardeninvestitionen von Amazon erhalten hat und stark auf Nvidia-Hardware setzt, fordert strengere Regeln. In einem Blogeintrag warnt das Unternehmen vor angeblichen Schmuggelpraktiken.

Der Streit bekommt besonderes Gewicht, da ab dem 15. Mai die von der Biden-Regierung eingeführte "AI Diffusion Rule" in Kraft tritt. Diese setzt globale Exportkontrollen für fortschrittliche KI-Chips durch. Donald Trump arbeitet laut Berichten bereits an einer Verschärfung dieser Regeln, was die Unsicherheit zusätzlich befeuert.

Huawei im Fokus – Nvidia warnt vor chinesischer Konkurrenz

Parallel dazu meldete Reuters ein vertrauliches Treffen zwischen Nvidia-Führungskräften und dem US-Repräsentantenhaus. Thema: Die wachsenden KI-Fähigkeiten von Huawei. In dem Gespräch sei es unter anderem um mögliche Marktverzerrungen gegangen, falls chinesische Unternehmen wie Huawei als Alternative zu Nvidia auftreten.

"Huawei ist das technologisch beeindruckendste Unternehmen Chinas", sagte Huang bereits im März gegenüber der Financial Times. Die bisherigen US-Beschränkungen hätten "nicht den gewünschten Effekt" gehabt.

Ein mögliches Marktvolumen in Milliardenhöhe steht auf dem Spiel: Allein im ersten Quartal 2025 sollen chinesische Tech-Giganten wie Alibaba, Tencent und ByteDance rund 16 Milliarden US-Dollar für Nvidias H20-Chips bestellt haben – vor Inkrafttreten der neuen Exportregelungen.

Trotz aller geopolitischer Spannungen zeigt sich der Markt optimistisch. Die Nvidia-Aktie liegt aktuell rund 5 Prozent im Plus bei 100,90 Euro (Stand: Freitag, 15:45 Uhr MESZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,38 % und einem Kurs von 100,3USD auf Tradegate (02. Mai 2025, 16:05 Uhr) gehandelt.





