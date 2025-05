Arbeitsmarkt treibt Bonds: Renditen von US-Staatsanleihen steigen

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe kletterte um mehr als 6 Basispunkte auf 4,293 Prozent (ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozent. Renditen und Anleihekurse bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen.)

1 Jahr: 3,999 Prozent (+0,066)

2 Jahre: 3,774 Prozent (+0,073)

10 Jahre: 4,293 Prozent (+0,062)

30 Jahre: 4,788 Prozent (+0,051)

Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich im April robuster als erwartet: Die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft stieg saisonbereinigt um 177.000. Zwar lag dieser Wert unter dem nach unten revidierten März-Wert von 185.000, übertraf jedoch klar die Analystenschätzung von 133.000 (Dow Jones). Die Arbeitslosenquote verharrte wie erwartet bei 4,2 Prozent.

Im Fokus steht nun die nächste Zinssitzung der US-Notenbank am 6. und 7. Mai. Die Fed wird voraussichtlich ihren Leitzins im Korridor von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Am Freitag forderte US-Präsident Donald Trump den Fed-Chef Jerome Powell abermals auf, angesichts des Arbeitsmarktberichts den US-Leitzins zu senken.

Fed wird sich nicht bewegen

Auch angesichts der Arbeitsmarktdaten will die Fed den Leitzins wahrscheinlich belassen. Denn die Gleichung lautet: Mehr Jobs bedeuten mehr Konsum – und das treibt die Preise nach oben und erhöht das Inflationsrisiko. Der Anstieg der Treasuries reflektiert dieses Marktgeschehen. Höhere Renditen stärken wieder den US-Dollar, der in diesem Jahr einen steilen Sinkflug hingelegt hat. Da Trump aber vor allen Dingen aus den hohen Staatsverschuldung raus will, drängelt er bei Powell, dass der US-Leitzins gedrückt wird.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion