Ray Dalio warnt vor globalem Systembruch durch Zölle und Schuldenkrise

Die jüngsten Warnungen von Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds-Giganten Bridgewater Associates, haben in den internationalen Finanzmärkten für Aufsehen gesorgt. In mehreren öffentlichen Stellungnahmen äußerte der milliardenschwere Investor die Befürchtung, dass die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Trump-Regierung, insbesondere die massiven US-Zölle, in Kombination mit strukturellen Ungleichgewichten in der Weltwirtschaft zu einem tiefgreifenden Umbruch des globalen monetären und geopolitischen Systems führen könnten.

In einem ausführlichen Beitrag auf LinkedIn und anderen Plattformen schrieb Dalio, die Welt befinde sich an der Schwelle zu einem Zusammenbruch der "monetären Ordnung, der innenpolitischen Stabilität und der internationalen Weltordnung". Die Grundlage dafür seien "nicht nachhaltige, schlechte Fundamentaldaten", die sich in Indikatoren und Marktreaktionen zunehmend widerspiegelten.