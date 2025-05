Arthur Hayes wiederholt sein Kursziel von 1.000.000 US-Dollar bis 2028!

Hayes argumentiert, dass expansive Geldpolitik in den kommenden Jahren erneut die globalen Märkte stimulieren werde. Die USA, so seine Prognose, würden zur Stabilisierung der Wirtschaft auf massive Liquiditätsspritzen ähnlich der quantitativen Lockerung (QE) zurückgreifen. Dies werde die Nachfrage nach knappen digitalen Assets wie Bitcoin erheblich steigern.

Parallelen zur Krise 2022: "Angst war damals unbegründet"

In seiner Keynote zog Hayes eine direkte Parallele zum dritten Quartal 2022, einer Phase tiefer Verunsicherung an den Märkten. Damals standen Leitzinserhöhungen der US-Notenbank sowie die bevorstehende Implosion der Kryptobörse FTX im Fokus. Dennoch habe die Fed damals durch das Repo-Programm 2,5 Billionen US-Dollar in das Finanzsystem gepumpt, was letztlich zur Marktberuhigung beitrug.

Auch aktuell gibt es Grund zur Sorge: Wirtschaftsunsicherheit infolge erhöhter US-Zölle unter Präsident Donald Trump und eine zögerliche Haltung der Fed unter Jerome Powell. Letzterer, so Hayes, sei kein Freund Trumps und werde kaum marktfreundlich agieren. Doch durch Treasury-Rückkäufe und relative Value Hedgefonds werde dennoch neue Liquidität geschaffen – ein entscheidender Treiber für risikobehaftete Assets wie Bitcoin.

Technische Reife: Bitcoin-Volatilität auf Mehrjahrestief

Unterdessen zeigt sich Bitcoin auch auf technischer Ebene zunehmend als gereiftes Asset. Die jüngsten Daten von K33 Research belegen: Die wöchentliche Volatilität der größten Kryptowährung fiel am 30. April auf den niedrigsten Stand seit 563 Tagen.

Marktanalyst Vetle Lunde sieht darin ein Zeichen für die wachsende Stabilität von Bitcoin. Parallel dazu verzeichnete die Kryptowährung laut Coinmarketcap mit einer Marktkapitalisierung von 1,94 Billionen US-Dollar den Aufstieg zum siebtgrößten Finanzwert weltweit – vor Schwergewichten wie Silber, Meta und Saudi Aramco.

ETF-Zuflüsse signalisieren institutionelles Interesse

Einen weiteren Schub erhält Bitcoin durch den Zufluss institutioneller Gelder. Der Bitcoin-ETF von BlackRock verzeichnete am 29. April 970 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen – den zweithöchsten Tageswert seit Bestehen. Ein Zeichen, dass große Anleger verstärkt auf das digitale Gold setzen. Hayes sagte in Dubai:

"Keine Sorge, Bitcoin wird bis 2028 auf 1 Million US-Dollar steigen."

