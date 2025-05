Diese Renditen hat Warren Buffett mit Amazon, Apple & BYD erzielt

Warren Buffett wird in diesem Jahr 95 Jahre alt und denkt nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Sein Vorbild ist vielmehr Rose Blumkin, eine russische Einwanderin, die mit 500 US-Dollar, für die sie zuvor 20 Jahre gespart hatte, einen führenden Möbelmarkt aufbaute, den sie später für 60 Millionen US-Dollar an Berkshire Hathaway verkaufte und in dem sie bis kurz vor ihrem Tod mit 104 Jahren sieben Tage die Woche arbeitete.

Da sich Warren Buffett ebenfalls frühzeitig seiner Leidenschaft, dem Investieren, verschrieb, sieht er auch heute keine Notwendigkeit, seine Zeit mit einer anderen Beschäftigung zu verbringen.