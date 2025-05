Düstere Prognose: Warum die USA vor dem Fall steht

In einer schonungslosen Analyse schildert Richard Wolff "Trade Wars and Tariffs" in dem Podcast Upstream warum die Vereinigten Staaten sich in einer Phase des imperialen Niedergangs befinden – mit Donald Trumps Wirtschaftspolitik als Symptom und Brandbeschleuniger zugleich. Wolff argumentiert, dass sich die USA heute an einem ähnlichen Punkt befinden wie frühere Weltreiche kurz vor ihrem Zusammenbruch: Mit wirtschaftlicher Instabilität, wachsender politischer Isolation und einer aggressiven Suche nach äußeren Schuldigen.