Jobs: Trump übernimmt Biden-Trick - warum fällt der Dollar?

Von Biden lernen in Sachen Jobs und fragwürdigen US-Arbeitsmarktdaten heißt auch für die Trump-Administration siegen lernen: bei den heutigen Daten hat das sogenannte Birth/Death-Model fast 400.000 Jobs hinzugefügt: angeblich sind also so viele neue Firmen entstanden wie seit 2023 nicht mehr - was angesichts der extremen Unsicherheit im Rahmen der Trump-Zölle aber wohl eher unwahrscheinlich ist! Ein ähnliches Muster (Daten durch das Birth/Death-Model nach oben jazzen, die Daten der Vormonate nach unten revidieren) hatte auch die Biden-Regierung angewendet, um die US-Wirtschaft möglichst hübsch erscheinen zu lassen. Für die Wall war das willkommen, man hofft, dass es keine Rezession in den USA geben wird. Aber die Auswirkungen der Zölle kommen ja erst noch, sodass die auch für die US-Aktienmärkte so entscheidende Frage - Rezession oder nicht - natürlich alles andere als beantwortet ist! Entscheidend wird: gibt es Entspannung im Handelskrieg? Dabei hat Trump einen unlösbaren Zielkonflikt: wenn er Deals macht, werden die versprochenen Einnahmen (und Steuersenkungen) nicht kommen. Macht er keine Deals, ist die Hoffnung der Aktienmärkte auf eben diese Deals unbegründet..

Hinweise aus Video:

