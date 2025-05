Ex-Flink-Gründer Bullwinkel: Circus‘ KI-Kochroboter für die Küche der Zukunft?

In der neuesten Folge von Glaser & Spang begrüßen Volker Glaser und Lukas Spang zwei hochkarätige Gäste: Nikolas Bullwinkel, CEO sowie Ex Flink-Gründer, und Fabian Becker, CFO der Circus SE. Das innovative Unternehmen, das Anfang 2024 per Direct Listing an die Börse ging, steht kurz davor, die Gastronomie mit autonomen Kochrobotern und KI-gestützter Software zu revolutionieren.

Das erwartet euch in dieser Folge



Circus SE, gegründet im Jahr 2021, hat sich von einer Ghost-Kitchen (Circus Kitchen) zu einem Technologieanbieter für die Foodservice-Branche entwickelt. Nikolas, ein erfahrener Seriengründer (u.a. Flink), und Fabian, mit Background in Banking und Logistik, geben tiefe Einblicke in die Mission, den Fachkräftemangel in Großküchen, Catering und Mobilitätsinfrastruktur zu lösen. Hier sind die Highlights:

Die Circus-Vision: Mit der Kombination aus Kochrobotern (Aitme) und Software (CircusOS) adressiert Circus Märkte wie Tankstellen, Flughäfen, Krankenhäuser, Universitäten und sogar den Defense-Sektor. Das Ziel? Autonome Küchen, die ohne Köche auskommen.

Beeindruckende Zahlen: Über 8.400 Vorbestellungen (Stand Q3 2024) entsprechen einem potenziellen Hardware-Umsatz von 1,7 Mrd. € und Software-Umsatz von 1,1 Mrd. €. Nikolas und Fabian erklären, wie diese Pre-Orders in feste Bestellungen umgewandelt werden sollen.

Produktion & Rollout: Die Serienfertigung startet im Mai 2025, mit ersten Auslieferungen ab Sommer. Für 2025 plant Circus ein niedriges dreistelliges Produktionsvolumen, mit einer gesicherten Kapazität von 6.000 Einheiten/Jahr. Sichtbare Pilotprojekte in Deutschland sollen Vertrauen schaffen.

Business Case: Circus senkt Kosten drastisch – von 30–50.000 € monatlichen Personalkosten auf ca. 10.000 € für Software und Service. Die Amortisationszeit liegt oft unter zwei Jahren, bei manchen Kunden sogar unter einem Jahr.

Wettbewerb: Als First Mover konkurriert Circus mit traditionellen Caterern wie Aramark oder Compass Group, sieht aber kaum direkte Konkurrenz im KI- und Robotikbereich. Projekte wie goodBytz werden begrüßt, doch Circus setzt auf globale Skalierung und Serienfertigung.

Finanzierung: Eine Kapitalerhöhung im März und April 2025 zu 16,00€ sichert die Skalierung bis zum Break-even. Weitere Finanzierungen könnten den Vorsprung vor Wettbewerbern ausbauen, da Circus eine europäisch patentierte Technologie besitzt.

Ausblick: 2025 steht für Rollouts, neue Kunden (u.a. Mangal Döner, Beijing University) und Softwareausbau. Besonders der Defense-Sektor gewinnt an Bedeutung – diese Woche wurde ein neues Produkt vorgestellt!

Warum reinhören?

Diese Folge bietet einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen eines Börsen-Newcomers, der die Foodservice-Branche umkrempelt. Nikolas und Fabian sprechen offen über Herausforderungen, Learnings und die Bedeutung von „Education“ für Kunden. Ob Investor, Technikfan oder Foodie – hier gibt’s Inspiration pur!

Die gesamte Folge gibt es hier: https://youtu.be/UmS6G5jXAWQ