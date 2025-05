BASF enttäuscht mit Quartalszahlen: Umsatz und Gewinn unter Erwartungen!

Trotz dieser schwachen Zahlen bekräftigte BASF seine Prognose für das Gesamtjahr, mit einem angestrebten EBITDA von 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro und einem freien Cashflow zwischen 400 und 800 Millionen Euro. Das Unternehmen sieht sich gut aufgestellt in Bezug auf die US-Handelspolitik, da 80 Prozent der in den USA verkauften Chemikalien lokal produziert werden. Dies gilt auch für andere Regionen wie Asien-Pazifik und Südamerika, während die Produktionsquote in Europa über 90 Prozent liegt.

Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hat am Freitag seine Quartalszahlen veröffentlicht, die durchwachsene Ergebnisse zeigen. Im ersten Quartal 2023 erzielte BASF einen Umsatz von 17,4 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Analystenschätzungen von 17,6 Milliarden Euro nicht erfüllte. Auch das EBITDA fiel mit 2,6 Milliarden Euro um 25 Millionen Euro unter die Erwartungen. Der operative Gewinn (EBIT) betrug nur knapp 1,2 Milliarden Euro, während Experten mit 1,43 Milliarden Euro gerechnet hatten. Der Nettogewinn sank um über 40 Prozent auf 808 Millionen Euro, und der Cashflow blieb hinter dem Vorjahreswert zurück.

BASF plant, eine Dividende von 2,25 Euro je Aktie auszuschütten, was einer Rendite von rund 5 Prozent entspricht. Der Ex-Tag ist bereits am kommenden Montag, und die Auszahlung soll nach Zustimmung der Hauptversammlung am Mittwoch erfolgen. Für 2027 strebt BASF zudem wieder Aktienrückkäufe an.

Die Reaktion der Anleger auf die Quartalszahlen war verhalten. Die BASF-Aktie notierte im frühen Handel kaum verändert und hat seit Jahresbeginn zwar etwa 5 Prozent an Wert gewonnen, bleibt jedoch hinter dem DAX zurück, der im gleichen Zeitraum um 13 Prozent gestiegen ist. Die 200-Tage-Linie bei rund 45,20 Euro stellt eine Hürde dar.

Insgesamt zeigt sich, dass BASF in einem herausfordernden Marktumfeld operiert, mit sinkenden Margen und einem negativen Cashflow. Eine Investition in die Aktie erscheint derzeit wenig attraktiv, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,9 für dieses Jahr und 13,5 für das nächste Jahr im Vergleich zu Wettbewerbern wie LyondellBasell, die ein ähnliches Geschäftsmodell zu einem günstigeren Preis anbieten, nicht überzeugend ist.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 44,50EUR auf Tradegate (02. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.