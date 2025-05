ING überrascht mit Quartalszahlen: Nettogewinn stabil, Aktienrückkauf angekündigt!

Die ING Group, die größte Bank der Niederlande, hat am Freitag ihre Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und dabei trotz eines Rückgangs des Nettogewinns positive Überraschungen präsentiert. Der Nettogewinn belief sich auf 1,455 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf gestiegene Kosten zurückzuführen. Analysten hatten jedoch mit einem noch schwächeren Ergebnis von 1,40 Milliarden Euro gerechnet. Die Gesamterlöse der ING stiegen um 1,0 Prozent auf 5,64 Milliarden Euro und lagen damit leicht über den Erwartungen von 5,62 Milliarden Euro.

Zusätzlich zu den Quartalszahlen kündigte die ING ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro an. Dieses Programm folgt auf ein kürzlich abgeschlossenes Rückkaufprogramm, bei dem rund 125,8 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 15,84 Euro zurückgekauft wurden. CEO Steven van Rijswijk betonte, dass die Bank weiterhin an der Annäherung ihrer CET1-Zielquote arbeite, wobei die Kernkapitalquote zum Quartalsende stabil bei 13,6 Prozent lag. Das Management strebt bis Jahresende eine Zielspanne von 12,8 bis 13 Prozent an.