Tesla vor dem Durchbruch: Robotaxi-Start könnte Aktienkurs explodieren!

Tesla steht vor einer spannenden Phase, da das Unternehmen trotz rückläufiger Absatzzahlen und einem gesunkenen Gewinn im ersten Quartal eine Kurssteigerung von über 10 % verzeichnen konnte. Analysten und Investoren richten nun ihren Blick auf den bevorstehenden Start des Robotaxi-Dienstes, der für Juni in Austin, Texas, geplant ist. Diese neue Mobilitätsinitiative könnte das Potenzial haben, die Marktbedingungen für Tesla erheblich zu verändern und möglicherweise einen Short-Squeeze auszulösen. Aktuell sind rund 81,3 Millionen US-Dollar an Short-Interessen in Tesla-Aktien investiert, was fast drei Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien entspricht.

Elon Musk hat angekündigt, dass die autonome Flotte zunächst mit zehn bis zwanzig Model Y beginnen soll und bis Ende 2026 auf mehrere Millionen Fahrzeuge anwachsen könnte. Die Fahrzeuge werden mit der neuesten Full Self-Driving-Software ausgestattet sein und sollen Fahrten auf Abruf ohne menschliches Eingreifen ermöglichen. Um den Dienst vorzubereiten, hat Tesla in Austin etwa 300 Testfahrer eingestellt, die bereits in die Fernsteuerung übergegangen sind. Passagiere können ein Robotaxi über eine spezielle App anfordern, ähnlich wie bei bestehenden Ride-Hailing-Diensten.