AfD als rechtsextrem eingestuft: Was bedeutet das für die Wähler?

In seiner Kolumne kritisiert Nachrichten-Redakteur Krischan Orth die politische Handhabung der AfD, die über Jahre hinweg von der Verantwortung für ihre extremistischen Ansichten und Handlungen entlastet wurde. Der Verfassungsschutz hat die AfD nun offiziell als rechtsextreme Partei eingestuft, was eine engere Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst ermöglicht und die Möglichkeit eines Parteienverbots eröffnet. Orth argumentiert, dass die Zeit des „Appeasements“ vorbei sei und dass die AfD nicht an der Realität scheitern durfte, was ein schwerwiegender Fehler gewesen sei. Stattdessen könnte ein Verbot der Partei dazu führen, dass sie ihre eigene Legendenbildung fortsetzt, ohne sich den Herausforderungen der Realität stellen zu müssen.

Die Einschätzung der AfD als rechtsextrem könnte auch die Wählerbasis beeinflussen. Orth befürchtet, dass die rund 26 Prozent der potenziellen Wähler der AfD, anstatt sich nach einer anderen Partei umzusehen, sich in ihrer Überzeugung bestärkt fühlen könnten, dass sie rechtsextrem sind, wenn die AfD als solche eingestuft wird. Er kritisiert, dass die Einstufung zu spät kommt, insbesondere zu einem Zeitpunkt, als die AfD in Umfragen auf Platz eins klettert. Dies zeugt von Instinktlosigkeit und Ignoranz der politischen Akteure.