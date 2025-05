Amazon übertrifft Erwartungen: Starkes Q1, aber düstere Prognosen voraus!

Amazon hat im ersten Quartal 2025 mit beeindruckenden Geschäftszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine Position innerhalb der sogenannten "Mag7" (den sieben größten Tech-Unternehmen) gefestigt. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 155,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten hatten im Durchschnitt mit 155,13 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 US-Dollar und übertraf die Schätzungen von 1,37 US-Dollar deutlich. Das operative Ergebnis betrug 18,4 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den Erwartungen von 17,51 Milliarden US-Dollar lag.

Für das zweite Quartal 2025 prognostiziert Amazon einen Umsatz zwischen 159 und 164 Milliarden US-Dollar, was unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 160,91 Milliarden US-Dollar liegt. Besonders besorgniserregend ist der Ausblick auf das operative Ergebnis, das mit einer Spanne von 13,0 bis 17,5 Milliarden US-Dollar unter den Erwartungen von 17,6 Milliarden US-Dollar bleibt. Analysten zeigen sich gespalten: Während UBS das Kursziel für die Amazon-Aktie senkte, bekräftigte Stifel seine Kaufempfehlung.

Zusätzlich kündigte Amazon eine Investition von 4 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seines Liefernetzwerks in ländlichen Gebieten der USA an, um die Liefergeschwindigkeit zu erhöhen und die Produktauswahl zu erweitern. Inmitten geopolitischer Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Zollmaßnahmen, bleibt die Nachfrage nach Amazon-Produkten jedoch stabil. CEO Andy Jassy äußerte sich optimistisch, sieht jedoch potenzielle Risiken durch die Zollpolitik der US-Regierung.

Insgesamt zeigt Amazon eine solide Leistung im ersten Quartal, doch die schwächeren Prognosen für das kommende Quartal werfen Fragen auf, insbesondere in Anbetracht der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten und der Herausforderungen in den globalen Lieferketten.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 190,0EUR auf Nasdaq (03. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.