Goldpreis fällt: Handelsstreit zwischen USA und China sorgt für Rückgang!

Am Donnerstag fiel der Goldpreis deutlich, was auf Anzeichen einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China zurückzuführen ist. An der Londoner Börse wurde die Feinunze Gold gegen Mittag für etwa 3.220 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von rund 68 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Dies stellt den niedrigsten Stand seit Mitte April dar und markiert einen kontinuierlichen Rückgang über drei Handelstage, während sich der Preis weiter von dem Rekordhoch von 3.500 Dollar, das am 22. April erreicht wurde, entfernt.

Die jüngsten Entwicklungen im Handelskonflikt, insbesondere Chinas Bereitschaft zu Gesprächen mit den USA, haben die Marktstimmung positiv beeinflusst. US-Finanzminister Scott Bessent hatte zuvor Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften geschürt. Diese optimistischen Signale führten zu einer allgemeinen Erholung an den Finanzmärkten, was die Nachfrage nach als sicher geltenden Anlagen wie Gold schwächte. Auch in Euro gerechnet fiel der Goldpreis um 56 Euro auf 2.847 Euro.