Ölpreise im Sinkflug: Brent fällt unter 60 Dollar – Was steckt dahinter? Am Donnerstag stiegen die Ölpreise leicht, nachdem sie zunächst unter Verkaufsdruck standen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 61,28 US-Dollar, was einem Anstieg von 22 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis …