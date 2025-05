Apple überrascht mit iPhone-Umsatzwachstum trotz Zollunsicherheiten!

Apple hat im vergangenen Quartal ein Umsatzwachstum im iPhone-Geschäft verzeichnet, trotz der Unsicherheiten, die durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump entstanden sind. Konzernchef Tim Cook erklärte in einem Interview mit CNBC, dass es keine Anzeichen dafür gebe, dass US-Kunden ihre iPhone-Käufe aus Angst vor Preiserhöhungen vorgezogen hätten. Die iPhone-Umsätze stiegen von 45,96 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf 46,84 Milliarden Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Insgesamt erzielte Apple einen Umsatz von 95,4 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn lag bei 24,78 Milliarden Dollar, was ebenfalls eine Steigerung im Vergleich zu 23,64 Milliarden Dollar im Vorjahr darstellt.

Trotz dieser positiven Entwicklung in der iPhone-Sparte und dem Gesamtumsatz verfehlte Apple in der Dienstleistungs-Sparte, die Einnahmen aus Apps und Abonnements umfasst, die Erwartungen der Analysten. Dies führte zu einem Rückgang des Aktienkurses um etwa 2,5 Prozent im nachbörslichen Handel.