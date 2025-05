GTA VI: Release auf 2026 verschoben – Aktien von Take-Two stürzen ab!

In einer offiziellen Mitteilung bedauert Rockstar Games die Verzögerung und bedankt sich bei den Fans für ihre Geduld und Unterstützung. Das Unternehmen betont, dass das Interesse an einem neuen GTA-Spiel überwältigend sei und dass das Team hart daran arbeite, das Spiel zu vollenden. Analysten hatten jedoch bereits in den Wochen vor der Ankündigung auf mögliche Verzögerungen hingewiesen, was die Marktreaktion teilweise erklärt.

Die Verschiebung hat auch Auswirkungen auf die finanziellen Prognosen von Take-Two Interactive. Das Unternehmen hatte zuvor optimistische Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025 geäußert, die nun durch die Verzögerung des Spiels gefährdet sind. Die Aktienkurse reflektieren die Unsicherheit, die mit der Veröffentlichung eines der größten Blockbuster der Spielebranche verbunden ist. Die Vorfreude auf GTA VI bleibt jedoch ungebrochen, und die Fans warten gespannt auf weitere Informationen und Updates von Rockstar Games.

Die Take-Two Interactive Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,66 % und einem Kurs von 219,5EUR auf Nasdaq (03. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.