Eurokurs unter Druck: Was die neuen US-Daten für den Markt bedeuten

Der Eurokurs hat am Donnerstag im frühen Handel die Marke von 1,13 US-Dollar unterschritten und wurde bei 1,1294 US-Dollar gehandelt, nachdem er am Vorabend noch bei 1,1330 Dollar lag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1373 Dollar festgesetzt. Besser als erwartete US-Konjunkturdaten drückten auf die europäische Gemeinschaftswährung. Im weiteren Verlauf des Tages wurden wichtige US-Daten, darunter die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Stimmungsindikatoren, erwartet, die potenziell für Bewegung am Devisenmarkt sorgen könnten.

Am Freitagmorgen stabilisierte sich der Euro bei 1,1325 US-Dollar, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Donnerstagabend darstellt. Die EZB hatte zuletzt am Mittwoch den Referenzkurs auf 1,1373 Dollar festgelegt. Der Fokus der Marktteilnehmer lag auf bevorstehenden Konjunkturdaten, insbesondere auf den Stimmungsdaten für das verarbeitende Gewerbe und der Schnellschätzung der Verbraucherpreise für den Euroraum. Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) prognostizierten eine leicht sinkende Jahresteuerungsrate von 2,1 Prozent für April, was die Möglichkeit einer weiteren Lockerung der EZB-Geldpolitik nicht ausschließen würde.