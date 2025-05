J.P. Morgan erhöht Stimmrechtsanteil an Eckert & Ziegler auf 3,07 %

Der Anlass der Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die im Rahmen von „acting in concert“ erfolgt ist. Der Mitteilungspflichtige ist die J.P. Morgan Investment Management Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Am 29. April 2025 wurde eine Schwellenberührung festgestellt.

Am 2. Mai 2025 veröffentlichte die Eckert & Ziegler SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und gibt Aufschluss über die aktuellen Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens. Eckert & Ziegler SE hat ihren Sitz in Berlin und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 391200EUDABLUKXCKG48 registriert.

Die Gesamtstimmrechtsanteile von J.P. Morgan belaufen sich nun auf 3,07 %, bestehend aus 3,01 % an Stimmrechten und 0,06 % an Instrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der ein Anteil von 2,94 % angegeben wurde, zeigt sich ein Anstieg. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 21.171.932.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass die J.P. Morgan Investment Management Inc. 637.910 Stimmrechte direkt zugerechnet werden, was 3,01 % entspricht. Darüber hinaus hält das Unternehmen 12.290 Stimmrechte in Form eines Equity Swaps, was 0,06 % ausmacht. Es sind keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte in nennenswertem Umfang vorhanden.

Die Mitteilung stellt auch klar, dass der Mitteilungspflichtige weder beherrscht wird noch andere Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an der Eckert & Ziegler SE halten. Dies unterstreicht die Unabhängigkeit der J.P. Morgan Investment Management Inc. in Bezug auf die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens.

Die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und wird durch die EQS Distributionsservices unterstützt, die auch Corporate News und Finanznachrichten umfassen. Die Eckert & Ziegler SE ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik und Strahlentechnologie, das innovative Lösungen für die Gesundheitsbranche anbietet. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebsite www.ezag.de verfügbar.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 60,10EUR auf Tradegate (02. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.