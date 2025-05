Meta-Aktien im Aufwind: Analysten heben Kursziele auf bis zu 700 US-Dollar!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, von 600 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill hebt hervor, dass das Umsatzwachstum im Werbegeschäft signifikant zugenommen hat und die Erwartungen der Analysten übertroffen wurden. Besonders bemerkenswert sei das operative Ergebnis, das eine Marge von 41 Prozent erzielt hat. Thill betont, dass die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) sich nun auszahlen und einen positiven Einfluss auf die Geschäftsentwicklung haben.

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für Meta von 610 auf 675 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth berichtet von einem starken ersten Quartal und einem optimistischen Ausblick auf das zweite Quartal. JPMorgan hebt hervor, dass Meta seine Investitionen in KI weiter erhöht, was für Klarheit über die zukünftige Strategie in diesem Bereich sorgt.