Deutsche Post wehrt sich gegen DVS-Vorwürfe: Milliardenstreit entbrannt!

In einem milliardenschweren Rechtsstreit hat die Deutsche Post die Vorwürfe eines kleineren Wettbewerbers, des Deutschen Versand Service (DVS), entschieden zurückgewiesen. Bei der Hauptversammlung in Bonn erklärte Vorstandschef Tobias Meyer, dass die Anschuldigungen eines Verstoßes gegen das Wettbewerbs- und Postrecht unbegründet seien. Die DVS hatte bereits 2021 Klage beim Landgericht Düsseldorf eingereicht und der Deutschen Post jahrelanges Preisdumping vorgeworfen. Konkret wird der Post vorgeworfen, bestimmte Sendungen fälschlicherweise als Werbepost (Dialogpost) deklariert zu haben, um niedrigere Preise anzubieten. Diese Sendungen umfassten unter anderem Angebote, Änderungen von Geschäftsbedingungen und Einladungen zu Hauptversammlungen.

Meyer betonte, dass die Deutsche Post seit 2020 nur noch reine Werbung befördere und die Vorwürfe der DVS nicht zutreffend seien. Der DVS wird vorgeworfen, dass die Deutsche Post durch ihre Preispolitik Aufträge an DVS verhindert habe. Ein Investor, der sowohl Gesellschafter bei DVS als auch Aktionär der Deutschen Post ist, hatte kürzlich einen Brief an die Unternehmensführung geschickt und Fehler angeprangert. Meyer wies diese Kritik jedoch zurück und bezeichnete die geforderte Schadenssumme von 978 Millionen Euro zuzüglich Zinsen als übertrieben. Er argumentierte, dass die DVS-Umsätze trotz der Preisänderungen der Deutschen Post nicht gestiegen seien, sondern im Gegenteil zurückgegangen seien.

Parallel zu diesem Rechtsstreit hat das Analysehaus Warburg Research das Kursziel für die DHL Group von 40 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl der Logistiker im ersten Quartal die Markterwartungen leicht übertroffen habe, würden die Unsicherheiten im Zoll- und Konjunkturbereich überwiegen, so Analyst Christian Cohrs. Diese Entwicklungen könnten die zukünftige Performance der Deutschen Post und ihrer Tochtergesellschaft DHL beeinflussen.

Insgesamt zeigt der Rechtsstreit, wie intensiv der Wettbewerb im Logistiksektor ist und welche finanziellen Dimensionen solche Auseinandersetzungen annehmen können. Die Deutsche Post steht vor der Herausforderung, ihre Marktposition zu verteidigen und gleichzeitig auf die Bedenken ihrer Aktionäre und Investoren einzugehen.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 38,26EUR auf Tradegate (02. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.