Airbus-Aktien: UBS senkt Kursziel, doch Anleger zeigen sich optimistisch!

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Airbus-Aktien von 175 auf 155 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Neutral" belassen wurde. Analyst Ian Douglas-Pennant weist darauf hin, dass die Zollpolitik der USA weiterhin Unsicherheiten mit sich bringt, jedoch der direkte Einfluss auf Airbus im aktuellen Zoll-Szenario begrenzt sein sollte. Die Anpassung der Schätzungen resultiert hauptsächlich aus Währungsbelastungen.

Am Freitag nach der Feiertagspause erlebten die Airbus-Aktien einen starken Kursanstieg von 4,6 Prozent auf 153,84 Euro, was den höchsten Stand seit Anfang April markiert. Diese positive Entwicklung folgte auf die Veröffentlichung solider Geschäftszahlen von Airbus, auf die die Anleger erst nach dem Feiertag reagierten. Trotz eines Rückgangs bei den Jet-Auslieferungen hat der weltgrößte Flugzeugbauer einen überraschend guten Start ins Jahr hingelegt. Vorstandschef Guillaume Faury hält an dem Ziel fest, in diesem Jahr 820 Verkehrsflugzeuge auszuliefern und einen bereinigten operativen Gewinn von 7 Milliarden Euro zu erzielen, ohne die Auswirkungen von Zöllen in seine Prognosen einzubeziehen.