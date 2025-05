Adtran Networks SE: Finanzberichte 2025 – Wichtige Termine im Überblick!

Die Adtran Networks SE hat am 1. Mai 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert über die bevorstehenden Quartals- und Zwischenberichte des Unternehmens für das Jahr 2025.

Laut der Bekanntmachung wird die Adtran Networks SE zwei Quartals-/Zwischenmitteilungen veröffentlichen. Die erste Mitteilung für das erste Halbjahr wird am 15. Mai 2025 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die entsprechenden Berichte sind auf den Investorenseiten der Unternehmenswebsites verfügbar: [adva.com](https://www.adva.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports) für die deutsche Version und [adva.com](https://www.adva.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports) für die englische Version.