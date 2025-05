Mustang Energy: Neue Uranvorkommen im Athabasca-Becken entdeckt!

Mustang Energy Corp. hat ein Update zu seinen geophysikalischen Neuinterpretationen und Zielerstellungen im Athabasca-Becken veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Resource Potentials Ltd. aus Australien hat Mustang historische Daten neu aufbereitet und interpretiert, um die Exploration seiner Uranprojekte voranzutreiben. Diese Methodik umfasst die Analyse hochauflösender luftgestützter magnetischer, radiometrischer, gravimetrischer und elektromagnetischer Datensätze, die mit geologischen Karten und anderen relevanten Informationen in einer GIS-Software integriert wurden.

Das Projekt 914W, etwa 45 km südlich des Athabasca-Beckens, zeigt eine EM-Leiteranomalie, die mit einer magnetischen Tiefe und einer radiometrischen Uransignatur korreliert. Das Projekt Spur, 30 km südlich des Beckens, weist ebenfalls interessante Anomalien auf, die durch moderne EM-Vermessungstechniken nicht erfasst wurden. Ford Lake zeigt eine starke EM-Leiteranomalie in der Nähe eines bekannten Uranvorkommens, während Cigar Lake East mehrere magnetische Tiefs aufweist, die in der Vergangenheit Uranmineralisierungen beherbergten.

Nicholas Luksha, CEO von Mustang Energy, betont, dass die Partnerschaft mit Resource Potentials wertvolle Erkenntnisse geliefert hat, die die Uranexplorationsstrategie des Unternehmens unterstützen. Die gesammelten Daten sollen die Bohrziele verfeinern und die Explorationsausgaben optimieren. Mustang Energy hat in den letzten Monaten sein Landpaket auf 92.211 Hektar in 14 Projekten im Athabasca-Becken erweitert, was das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Explorationen bringt.

Trotz der positiven Entwicklungen im Unternehmen steht der Uranmarkt vor Herausforderungen. Der Uranpreis schwankt und wird von geopolitischen Spannungen sowie regulatorischen Unsicherheiten beeinflusst. Dennoch sehen Experten langfristige positive Trends im Uranmarkt, insbesondere durch den steigenden Energiebedarf im Technologiesektor. Anleger könnten daher in Erwägung ziehen, in Mustang Energy zu investieren, da das Unternehmen vielversprechende Perspektiven bietet.

Die Mustang Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,18 % und einem Kurs von 0,260EUR auf CSE (02. Mai 2025, 22:04 Uhr) gehandelt.