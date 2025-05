Goldpreis in banger Erwartung. Knallt’s bald wieder bei Gold? 

Goldpreis in banger Erwartung

Einmal mehr steht Gold eine wichtige Handelswoche ins Haus. Setzt sich die Stabilisierung fort? Geht’s weiter nach unten? Und nicht zuletzt: Welchen Einfluss wird die Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (07. Mai) haben? Im Vorfeld dieses Termins offenbart sich in Bezug auf Gold eine ambivalente Lage.

Ein schwacher US-Dollar ist bekanntermaßen gut für den Goldpreis. Die Schwäche des Greenbacks manifestierte sich bis zuletzt in einer spektakulären Talfahrt des US-Dollar-Index. Vor einigen Tagen ging es kurzzeitig unter die Marke von 98 Punkten. Seitdem ist jedoch eine Stabilisierung zu beobachten. Der US-Dollar-index ringt um einen Boden und frisches Aufwärtsmomentum. Die Rückkehr über die 100 Punkte ist ein erster Achtungserfolg, der aber vor dem Hintergrund der zurückliegenden Talfahrt noch nicht überbewertet werden sollte. Doch sollte sich der US-Dollar zu einer Erholungsrallye aufschwingen, könnte das bedrohlich für Gold, Silber und auch Kupfer werden.

Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen haben sich nach einer Berg- und Talfahrt im Bereich von 4,3 Prozent stabilisiert. Auch das ist per se noch keine bedrohliche Entwicklung für den Goldpreis, doch im Auge sollte man die weiteren Entwicklungen am Anleihemarkt dennoch haben.

Aderlass der physisch besicherten Gold-ETF (erst einmal) gestoppt

Die Zuflüsse in die physisch besicherten Gold-ETF waren eine der tragenden Säulen der Goldpreisrallye in Richtung 3.500 US-Dollar. Mit der einsetzenden Korrektur bei Gold kam es jedoch zu einem Aderlass. Bezeichnend ist die Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, in den letzten Tagen und Wochen. Zuletzt stabilisierten sich die Bestände. Zu neuen Käufen bzw. einem Bestandsaufbau kam es bislang aber nicht. Möglicherweise halten sich die Investoren mit Käufen im Vorfeld des Fed-Termins zurück.

Knallt’s bald wieder bei Gold?

Die jüngste Erholung an den Aktienmärkten zeugt von einem gewissen Optimismus. Doch Dax, S&P 500 und nicht zuletzt der Nasdaq 100 stehen auf wackligen Beinen. Die Stimmung könnte jederzeit kippen. Gold als sicherer Hafen bleibt alternativlos; ungeachtet des vordergründigen Optimismus an den Finanzmärkten. Und so sollte die aktuelle Konsolidierung bei Gold unverändert als Intermezzo betrachtet werden. Die 4.000 US-Dollar bleiben das übergeordnete Preisziel für Gold. Der Goldpreis könnte zuvor noch einmal auf 3.150 US-Dollar oder gar auf 2.950 US-Dollar zurückkommen, ohne allzu viel charttechnisches Porzellan zu zerschlagen. Die Aktienkurse der Goldproduzenten kamen zuletzt deutlich zurück. Bei Barrick Gold, Newmont, Agnico Eagle Mines, Kinross Gold, Alamos Gold und auch Royal Gold könnte es bald die ersten Chancen geben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

